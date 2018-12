El pleno aprueba el III Plan de Igualdad y la definición de la Casa de las Mujeres

El jueves tuvo lugar el último pleno de este año del Ayuntamiento de Zumaia. Entre los temas que se trataron cabe destacar dos proposiciones que suponen un gran paso en materia de igualdad, el III Plan de Igualdad y la definición de la Casa de las Mujeres.

El Ayuntamiento de Zumaia inició en marzo el proceso de redacción del III Plan de Igualdad. Durante ese proceso se han realizado labores de diagnóstico, entrevistas, reuniones con personal político y técnico del Ayuntamiento, así como reuniones abiertas para recabar opiniones de la ciudadanía. Todo ello con el fin de dar respuesta a las necesidades actuales y futuras sobre la base de unos puntos de vista lo más diversos posible.

Por otro lado, siguiendo lo recogido en el II Pan de Igualdad y en el Plan Estratégico, el Ayuntamiento y el Foro de Igualdad han colaborado y están dando pasos para que la Casa de las Mujeres sea una realidad en Zumaia. La casa de las Mujeres pretende ser un punto de encuentro donde se puedan encontrar sinergias para avanzar en la igualdad.

Se ha considerado «importante» que la ciudadanía participe en la definición de la casa y se han realizado para ello dos reuniones abiertas donde se han podido hacer aportaciones. En dichas reuniones se ha completado la definición de la Casa de las Mujeres, es decir, su ubicación, su funcionamiento y su modelo de gestión, entre otros. Y esta definición es la que ha sido propuesta para su aprobación al pleno.

Estas dos cuestiones han sido ampliamente trabajadas junto al Foro de Igualdad y la ciudadanía y han sido aprobadas por unanimidad por el pleno del Ayuntamiento.

Mociones

En el pleno extraordinario estaba previsto tratar dos mociones, pero, finalmente han quedaron ambas sobre la mesa. La presentada por Kalea Guztiona Da se ha dejado sobre la mesa a petición de los solicitantes, porque un concejal se iba a ausentar del pleno debido a problemas de salud y porque otro ha pedido más tiempo para contrastar la moción con su partido. También se retiró del orden del día la moción presentada por EH Bildu referida al servicio de cuidado de niñas y niños de 2º de educación infantil, porque se ha considerado necesario que se tratara en la comisión. Desde EH Bildu, sin embargo, confesaron que no les había gustado las formas en las que habían sido informados sobre esta última decisión, ya que «se habían enterado a través de la portavoz de otro partido».

El alcalde Oier Korta valoró positivamente que Kalea Guztiona Da acudiera al Ayuntamiento, ya que no entendieron que, «en su día, se negaran a participar en la mesa que se creó. Cuando se presentó la moción, suspendimos la dinámica iniciada al principio de la legislatura, para darle su espacio a la discusión de esta moción. Nosotras y nosotros tenemos claro nuestro modelo, pero no hemos negado el debate ni lo negaremos. Las y los solicitantes de la moción presentada han querido posponer el debate por la ausencia de un concejal, a lo que no nos vamos a oponer», concluyó Korta.