Piden la colaboración de las asociaciones locales para las actividades de Navidad

ZumaiaPiden la colaboración de las asociaciones locales para las actividades de Navidad
La inscripción se podrá realizar hasta el 31 de octubre en la casa de cultura Alondegia
Zumaia
Viernes, 24 de octubre 2025, 20:59
El Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Zumaia está inmerso en la organización de las actividades de Navidad, y como es habitual, ha pedido la ... colaboración de las asociaciones y de la ciudadanía para poder llevarlas a cabo. Como en años anteriores, entre las actividades se encuentran el Belén viviente del 24 de diciembre y del 5 de enero, la recogida de cartas para los Reyes Magos el 4 de enero y la cabalgata del 5 de enero.
Las asociaciones locales interesadas en colaborar en la organización de estos eventos deberán inscribirse, antes del 31 de octubre, en la Casa de Cultura Alondegia (943.861056 o kultura@zumaia.eus). Una vez cerrado el plazo de inscripción, se realizará una reunión para concretar los detalles de las actividades navideñas.
