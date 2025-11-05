'Una película inacabada', hoy

S.U. ZUMAIA. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

Ostarrena presenta hoy, en sesión de cinefórum, 'Una película inacabada' del director y guionista chino Lou Ye. La proyección dará comienzo a las 19.00 en Aita Mari, y el precio de la entrada será de 5 euros. «Enero de 2020. Un equipo de filmación se reúne cerca de Wuhan, China, para reanudar el rodaje de una película interrumpido 10 años antes. Vivirán los inesperados desafíos de la pandemia de la Covid-19 y los confinamientos», dice su sinopsis.