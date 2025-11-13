Paul Urkijo zuzendaria Aita Marin izango da astelehenean 'Gaua' filma aurkezteko

ZumaiaPaul Urkijo zuzendaria Aita Marin izango da astelehenean 'Gaua' filma aurkezteko
Ostiral, larunbat, igandean eta astelehenean eskainiko da. Jatorrizko bertsioan proiektatuko da, gaztelaniazko azpitituluekin
Zumaia
Osteguna, 13 azaroa 2025, 20:15
Aita Mari aretoak Paul Urkijo zuzendariaren 'Gaua' filma hartuko du asteburu honetan. Fantasiazko eta beldurrezko euskal filmak Elena Irureta zumaiarra, Yune Nogueiras, Ane Gabarain eta Iñake Irastorza ditu protagonista.
Gaur, larunbatean, igandean eta astelehenean (ikuslearen egunean) ikusi ahal izango da 'Gaua', 19:30ean, jatorrizko bertsioan, euskaraz, eta gaztelaniazko azpitituluekin. Horrez gain, astelehenean, hilak 17, Paul Urkijo bera egongo da aretoan, filma aurkezteko eta zumaiarrekin iritziak partekatzeko.
«Euskal mendiak, XVII. mendea. Sorgin-ehiza betean, senarrarengandik ihesi dabil Kattalin (Yune Nogueiras), gauaren erdian baserritik alde eginez. Basoaren belztasunean galduta, haren atzetik dabilen presentzia senti-tzen hasiko da. Bere bidean hiru emakume maitagarrirekin egingo du topo eta, arropa garbitzen duten bitartean, herriko beldur eta esamesen ipuinak kontatuko dizkiote elkarri. Kattalinen harridurarako, bera izango da istorio horien protagonista», aurreratzen du filmaren sinopsiak.
Sarrerak www.sarrerakzumaia. eus webgunean eskura daitezke 5,5 euroren truke; Aita Mariko leihatilan ere erosi ahal izango dira emanaldiaren aurretik