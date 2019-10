'Pájaros de verano', primer filme del ciclo de cine fórum

El cine club Ostarrena comienza mañana, jueves, una nueva temporada de sus sesiones de cine fórum con la proyección del drama colombiano 'Pájaros de verano'. La sesión dará inicio a las 22.00, en el cine Aita Mari, y el precio de la entrada será de cinco euros.

Basada en una historia real que explica el origen del narcotráfico en Colombia, la película se sitúa en los años 70 cuando la juventud norteamericana abraza la cultura hippie y con ella a la marihuana. «Esto provoca que los agricultores de la zona se conviertan en 'empresarios' a un ritmo veloz. En el desierto de Guajira, una familia indígena Wayuu se ve obligada a asumir un papel de liderazgo en esta nueva empresa. La riqueza y el poder se combinan con una guerra fratricida que pondrá en grave peligro a su familia, a sus vidas y a sus tradiciones ancestrales»; dice su sinopsis. El reparto lo forman Natalia Reyes, Carmiña Martínez y José Acosta.

El filme se ha llevado el galardón a mejor película iberoamericana en los Premios Ariel, y ha recibido seis nominaciones en los Premios Platino a mejor dirección artística; nueve nominaciones a mejor película, música y actriz en los Premios Fénix. Asimismo, ha sido preseleccionada como mejor película extranjera para los Oscar.

Las próximas películas que ofrecerá el cine club Ostarrena serán 'Burning'; 'El despertador de las hormigas'; 'Blade runner' (sesión especial); 'El Hotel a orillas del río'; 'Margolaria' y 'One cut of the dead'.