La ópera 'MadameaButterfly' abrirá el martes el Festival de Música

El martes, día 30, arrancará el 35 Festival de Música de Zumaia, con el que se podrá disfrutar, hasta el 11 de agosto, de un amplio programa que fusionará la música clásica con baile, cine y otros estilos musicales. El pasado lunes se presentó el programa de este año y contó con la presencia de representantes del Ayuntamiento y de agentes culturales y del ámbito de la música que han participado en la organización de las actividades. «Hemos preparado un programa muy bonito y completo. Estamos seguros de que la gente disfrutará con las actividades y que llenaremos las salas y los rincones que alberguen los eventos de esta edición», expresó la concejala de cultura Marina Bidasoro.

La 35 edición arrancará el martes, a las 19.30 en Aita Mari, con la proyección de la Ópera 'Madama Butterfly' de Giacomo Puccini. Las entradas se pondrán a la venta el mismo día por 5 euros en taquilla.

El día 31 se podrá disfrutar de dos actividades. Al mediodía, a las 13.00, el cuarteto ganador del festival de clarinete, Ganuxi, ofrecerá un concierto en la calle Mari; y por la noche, a las 22.00 la banda de música municipal ZUMB ofrecerá el concierto 'John Williams presents' en Odieta. La banda dirigida por Joxe Mari Azkue interpretará obras del conocido compositor y director de orquesta estadounidense, piezas de películas como 'Indiana Jones'o 'Harry Potter' no faltarán en su repertorio.

El 1 de agosto será 'Doinu zahar, kantu berri', un espectáculo que propone viajar entre coplas y canciones junto con la coral zumaiarra San Pedro Abesbatza, Trío Zukan y el bertsolari Amets Arzallus. «Para San Pedro Abesbatza esta es la cita más importante del año porque actuar en nuestro pueblo supone un gran reto, siempre se espera algo nuevo. En esta ocasión también actuarán con nosotros algunas alumnos de las colonias musicales», explicó la directora de la coral, Amaia Aldalur.

«No será un concierto vanguardista, será apto para todo tipo de público y estrenaremos una obra escrita por mí», añadió Iker González. El evento comenzará a las 22.00 en Aitzuri. Las entradas están disponibles en la oficina de turismo por 10 euros (12 euros el mismo día del evento) y para los más jóvenes por 4 euros).

En esta edición también habrá una sesión de cine musical. Este evento será el 2 de agosto a las 22.00 en la sala Oxford, donde se proyectará 'El gabinete del Doctor Caligari' de Robert Wien, con el pianista Javier Pérez de Azpeitia.

Sapere Aude Sinfonietta ofrecerá un concierto el 4 de agosto, en el salón de actos de Zumaiena, donde se escucharán la Sinfonía Nº 35 'Haffner' de Mozart y el Concierto para Violín de Mendelssohn, con el violinista Georgy Vasilenko y bajo la dirección del compositor Fernando Velázquez. Las entradas están disponibles en la oficina de turismo por 10 euros (12 euros el mismo día del evento) y para los más jóvenes por 4 euros).

Los amantes de la música barroca se darán cita el 6 de agosto en la ermita San Telmo, a las 20.00, con el recital 'In Stil Moderno' a cargo de L´Estro D´Orfeo. Al día siguiente, en colaboración con la Quincena Musical de Donostia, Ensemble 442 interpretará obras de F. Mendelssohn y Astor Piazzola, a partir de las 20.30 en la parroquia. Por otro lado, Mari Kalea volverá a acoger otro concierto el 8 de agosto, a las 20.00, esta vez de Alboka Folk Taldea.

Espectáculos de danza

El programa del 35 festival también recoge dos espectáculos de danza: 'Bloc' de Amaia Elizaran y 'Out of the blue II' de LaRutan. Ambas serán el día 10, a partir de las 20.00, en Odieta. La 35ª edición concluirá el 11 de agosto con el concierto de jazz a cargo del grupo Trizak, a las 20.00 en Mari Kalea, y con dos actividades para los más pequeños organizadas dentro del marco de la Quincena Musical.

A las 11.00 horas los jóvenes de entre 5 y 11 años podrán disfrutar del talle 'Hitzak' con Maushaus; a la que deberán inscribirse en la página web: www.quincenamusical.eus/eu/egitaraua. Además, se ofrecerá 'Kantu Kontari' para niños de 3 y 10 años.