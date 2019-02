Las obras de regeneración de la playa de Santiago, a punto de concluir Obras en la explanada. / UTRERA El alcalde Oier Korta confirma que los trabajos, «más ambiciosos» de lo inicialmente previsto, están casi finalizados SARA UTRERA Sábado, 23 febrero 2019, 00:31

Fue el 14 de mayo de 2018 cuando dieron inicio las obras de regeneración de la playa de Santiago, que tienen como principal objetivo mejorar la seguridad, accesibilidad e infraestructuras de la playa. Para ello, la Dirección General de Costas del Gobierno de España ha invertido 1.139.215 euros. El alcalde de Zumaia, Oier Korta, confirma que las obras están ya «casi finalizadas, en unos días habrán concluido». Aunque Costas contemplaba un plazo aproximado de seis meses, al final se han alargado algo más, «pero en pocos días ya habrán acabado y podremos disfrutar de la playa», asegura el primer edil.

Lo que en un principio iba a ser una rampa para que los vehículos de mantenimiento pudieran acceder a la playa, «se convirtió en algo más ambicioso». Se ha construido una pasarela desde la curva hasta el túnel, que a su vez rodea el mirador de Ediko Haitza y unas escaleras para facilitar el acceso desde el mirador a la playa. Se han instalado bancos y aparcabicis en la explanada de Erdiko Haitza y una especie de grada donde poder disfrutar de las vistas que ofrece el mirador. Estas han sido las obras que ha realizado Costas, las que podríamos denominar como infraestructuras, ahora falta hacer la parte de servicios, la del Ayuntamiento, recuerda el alcalde. «Por un lado, se habilitará el espacio bajo la rampa como almacén de mantenimiento, vestuarios, aseos y duchas así como una zona para las y los socorristas. Por otro, el servicio de cantina pasará de estar en el arenal a situarse en la zona del mirador, de forma que será más accesible. Pero esta parte que corresponde al Ayuntamiento no comenzará por lo menos hasta que pase el verano», explica Korta.

Respecto a los servicios que se ofrecerá a los usuarios del arenal, el primer edil apunta que «el Ayuntamiento de Zumaia es la encargada de ofrecer los servicios. Es una zona limítrofe entre Getaria y Zumaia y Costas antes de comenzar la obra solicitó que uno de los municipios se hiciera cargo. El pleno del Ayuntamiento de Zumaia aprobó hacerse cargo y el de Getaria lo corroboró, de modo que Zumaia suscribió un convenio con Costas, por el que se compromete a hacerse cargo del mantenimiento y de los servicios durante 50 años». Estos servicios incluirán, baños públicos, cantina y puesto de socorristas. «Para poder ofrecerlos ya este verano se instalarán de manera provisional, aunque después habrá que meterse con hacerlo definitivo», afirma.

El consistorio comenzó a trabajar a inicios de legislatura en estas obras, ya que la regeneración de la playa de Santiago «era uno de los puntos de nuestro programa y enseguida empezamos a movernos». Al tratarse de una zona que está entre Getaria y Zumaia, el primer paso fue ir a hablar con Getaria. «En un principio el proyecto que se hizo en 2003 contemplaba solo la rampa, pero nosotros quisimos ir más allá y proponíamos la intervención que finalmente se ha realizado. Getaria no puso objeciones a que se realizara y desde Zumaia nos pusimos en contacto con Costas, en primera instancia en Donostia y después en Madrid. Tras la reunión en Madrid, conseguimos que Costas adjudicara la redacción del proyecto y comenzamos a trabajar en la empresa adjudicataria».

Integradas en el paisaje

Aunque no fuera un trabajo contratado por Zumaia, el Ayuntamiento colaboró con ellos y «podemos decir que de alguna forma el proyecto se decidió en el municipio, ya que partió de nuestras premisas y tuvo nuestra colaboración», señala Korta. Tras la redacción del proyecto, «de nuevo volvimos a Madrid a solicitar que se ejecutará la obra y aunque en esa primera reunión no salimos con el sí, en la negociación de los presupuestos del Estado EAJ-PNV incluyó esta obra entre 36 que negoció con el Gobierno. Estas cosas no ocurren de casualidad, hubo que moverse para lograrlas, pero las circunstancias también acompañaron», reconoce.

Uno de los aspectos que más claro tenían en el consistorio es que las obras debían quedar bien integradas en el paisaje, «que resultara lo más natural posible y creo que eso se ha logrado». Lo que está a punto de concluir «ha quedado muy bien, más de un zumaiarra ya me lo ha comentado por la calle, y creo que ofrecerá un gran servicio al pueblo. Creo que además las obras han sido beneficiosas para la naturaleza, el haber eliminado uno de los accesos contribuirá a la recuperación de la duna y sacar la cantina de la arena y llevarla a Erdiko Haitza también será positivo».

Las obras no solo afectan a la playa, sino también a la carretera y por tanto, a la Diputación. «En un principio acudimos a ellos para solicitar permiso para intervenir en el solar junto al túnel, ya que pertenece a esta institución, de hecho, antes de realizar el túnel, la carretera pasaba por ahí. Pero en el transcurso de las conversaciones, se vio necesario estabilizar el talud y la Diputación también ha realizado una importante inversión, alrededor de 640.000 euros», explica el alcalde.