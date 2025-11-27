Las obras de apertura del jardín de Erkibe comenzarán a principios de diciembre

Sara Utrera Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:35 Comenta Compartir

Las obras de reurbanización del entorno del jardín de Erkibe de Zumaia comenzarán en diciembre. Los trabajos durarán alrededor de tres meses y la zona, actualmente cerrada entre muros, se abrirá para que sea un espacio abierto al público.

El proyecto se basa en tres grandes líneas. La primera será la integración del entorno de Erkibe en el espacio público. Conectará de forma natural la plaza Eusebio Gurrutxaga con la plaza Ignacio Zuloaga, integrando el espacio hoy aislado entre muros en los recorridos cotidianos de la ciudadanía. Esta apertura reforzará la conexión entre las dos plazas principales del centro y facilitará el tráfico peatonal.

Por otro lado, se creará un espacio verde y agradable, en contraste con el carácter más «duro» de la Beheko Plaza. No será solo un lugar de tránsito: será un nuevo punto de encuentro donde la ciudadanía podrá descansar, reunirse, jugar o realizar pequeños eventos. Se mantendrán los árboles actuales y se instalarán zonas de esparcimiento y asientos en sus inmediaciones.

Y, por último, se priorizará la sostenibiladad y la accesibilidad peatonal. El proyecto cuenta con el sello '050 Protección de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y recursos naturales, infraestructuras verdes y azules'. Además de cumplir con todos los requisitos de Next Generation, aporta un 40% de contribución climática mediante protección de espacios verdes, la reducción de superficies impermeables, la disminución de la presencia del vehículo privado y el incremento de zonas peatonales.

La transformación del jardín de Erkibe no es un proyecto puntual o aislado. En la misma línea se sitúan la apertura del jardín del Convento a la ciudadanía y la remodelación completa que se llevará a cabo en el parque de Marianton, entre otros. La concejala de Urbanismo, Argi Yeregi, asegura que forman parte de «un rumbo claro» adoptado por el Ayuntamiento en los últimos años: «priorizar las zonas verdes, crear lugares de encuentro sanos para la ciudadanía, e incorporar medidas eficaces para combatir el cambio climático en los espacios urbanos».

Para Yeregi no se trata de proyectos «puramente urbanísticos», sino que se trata de estrategias para mejorar la calidad de vida cotidiana de las y los zumaiarras y recuperar la conexión con la naturaleza: «Las zonas verdes y los lugares de encuentro entre personas son necesarios para una vida saludable: generan bienestar, fomentan encuentros, y constituyen una protección activa contra el cambio climático», ha explicado.

El presupuesto del proyecto es de 328.930 euros (IVA incluido). El 83% (271.635 euros) se financiará con fondos europeos Next Generation EU y el 17% (57.295 euros) se aportará por el Ayuntamiento de Zumaia. En concreto, la transformación del jardín de Erkibe se enmarca en la Fase II del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino – Geoparque UNESCO de la Costa Vasca. El proyecto fue presentado por Debegesa y valorado positivamente tanto por el Gobierno Vasco como por la Secretaría de Turismo del Estado español.

Desde el Ayuntamiento han informado que se garantizará un recorrido peatonal seguro durante toda la duración de la obra. Aunque los trabajos puedan afectar al camino escolar, se respetarán los horarios de desplazamiento de los niños y niñas a la hora de realizar las tareas de carga y descarga. Asimismo, se establecerán cambios definitivos en los puntos de recogida de residuos.

Cambios en las zonas de residuos

Debido a la ordenación del nuevo espacio, los contenedores que actualmente se encuentran frente a los muros de los jardines de Erkibe se trasladarán a los siguientes puntos.

Los contenedores de residuos comunes (orgánico, envases ligeros, papel y rechazo) se moverán al nuevo punto al nuevo punto de residuos que estará ubicado en Txomin Agirre kaia. La modificación se llevará a cabo este mismo viernes, 28 de noviembre. Por otro lado, la caseta de reciclaje (residuos especiales) se trasladará al barrio Alai. Por lo tanto, en adelante, los pequeños residuos especiales deberán depositarse frente al Eroski del barrio de Alai.

Siguiente paso: Elikagunea

El Ayuntamiento ha explicado que la prioridad de esta primera fase es la urbanización del espacio de Erkibe y su recuperación para uso ciudadano. Tras ello, en una segunda fase se prevé trabajar en la rehabilitación del propio edificio, en el que hay interés por desarrollar un proyecto como Elikagunea: un espacio para potenciar la alimentación local, la comunidad y la economía local.

El anteproyecto para el Elikagune ya está completo y, en el futuro, se llevará a cabo la reforma del edificio. Mientras tanto, el Ayuntamiento seguirá construyendo las bases del proceso.

El objetivo es que este proyecto se desarrolle en colaboración con los agentes locales: los comerciantes, los productores y la Asociación Alberga, que está realizando un trabajo de reflexión sobre la alimentación. Tomando como referente el Elikagune de Azpeitia, se quiere poner en marcha a corto plazo un proceso participativo y comunitario en el que participen diferentes perfiles para adecuar el proyecto a las necesidades y valores del municipio.

Erkibe Etxea fue Batzoki durante muchos años (a partir de 1978) y, años más tarde, ya vacío, el Ayuntamiento de Zumaia inició el procedimiento expropiatorio en 1991. Finalmente, en 2018 adquirió el edificio y el espacio herbáceo de la zona. (Durante ese tiempo, a la vuelta de 2008, también fue usado como Gaztetxe). Ahora, tras años cerrado, este espacio recuperará su uso público y social.