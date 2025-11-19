Musika eta Dantza Eskolaren Santa Xixili jaialdia ostegun honetan Zumaiena Ikastolako aretoan
Hitzordua arratsaldeko 18:00etan izango da eta ikasleek pieza desberdinak jo eta dantzatuko dituzte
Zumaia
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:57
Zumaiako Musika eta Dantza Eskolak Santa Xixili jaialdia ospatuko du ostegun honetan arratsaldean. Hitzordua arratsaldeko 18:00etan izango da Zumaiena Ikastolako aretoan eta ikasleek pieza ... desberdinak jo eta dantzatuko dituzte.
Musika Tailerreko ikasleek 'Tarantella' eskainiko dute; Euskal Dantzak ikasten ari direnek berriz Lapurdiko Makil Dantza eta Makila Jokoa dantzatuko dituzte; Kantu Koraleko ikasleek Mei Nakabayashiren 'Akai Hana' interpretatuko dute; Trikitixa taldeak Mikel Markezen 'Konplize ditut eta' joko du Euskal Dan-tzako ikasleek dantzatzen duten bitartean.
Flauta taldeak beriz, Idoia Asurmediren 'Hitetan' abestia joko du. Bestetik, Funkyko taldeak Dobbie brothersen 'Long train running', Radioheaden 'Creep' eta Jamiroquairen 'Llittle L' eskainiko ditu; azkenik, Banda Txikiko kideek Santanaren 'Oye cómo vas' joko dutela iragarri dute.
Organoaren 125. urteurrena
Organoaren 125. urteurrena dela eta, ekitaldi desberdinak antolatu dituzte Santa Xixili egunaren baitan. Esaterako ostiral honetan berriz, iluntzeko 20:30ean, Parrokian kontzertua iragarri dute. San Pedro Abesbatza eta Mª Carmen Azpeitia ren saioa izango da. Igandean, Xixili Eguna ospatzeko, goizeko 11:00etan, Parrokian Beheko Plaza Abesbatzarekin Meza Nagusia izango da.
Asteartean jarraituko egitaruak. Iluntzeko 19:00etan, Oxford aretoan, eskusoinu kontzertua iragarri dute. Amaia Zubimendi eta Ane Urbizuren eskutik izango da emanaldia. Ostegunean berriz, iluntzeko 20:30ean, Parrokian Organoa ezagutzeko bisita gidatua antolatu dute, Organoaren 125. urteurrenaren baitan.
Azken saioa hurrengo ostiraleanizango da, hilak 28. Iluntzeko 20:30ean, Parrokian organo kontzertua entzuteko aukera egongo da Santi Bandaren eskutik.
