Multitudinaria manifestación en repulsa por el ataque a dos mujeres La manifestación comenzó en Saregileen Plaza y recorrió la calle Erribera y la plaza Eusebio Gurrutxaga, para después dirigirse a la plazoleta de la cofradía. / SARA UTRERA El Consistorio condenó lo ocurrido y remarcó que «no tolerará ninguna agresión machista» SARA UTRERA ZUMAIA. Martes, 18 junio 2019, 00:20

Centenaren vecinos de Zumaia salieron ayer a la calle para condenar el ataque que sufrieron dos mujeres en la madrugada del sábado al domingo. Según informó el Departamento vasco de Seguridad, las mujeres se dirigían a casa cuando un hombre, que las seguía, las atacó por detrás. El autor del ataque ya ha sido identificado.

La manifestación, convocada por el Movimiento Feminista de Zumaia bajo el lema 'Etxerako bidean emakumeok aske! Erasoen aurrean, Autodefentsa Feminista!' (De camino a casa las mujeres libres. Ante las agresiones, Autodefensa Feminista), comenzó en Saregileen Plaza y recorrió la calle Erribera y la plaza Eusebio Gurrutxaga, para después dirigirse a la plazoleta de la cofradía, donde las representantes del Movimiento Feminista leyeron un comunicado, en el que, entre otras cosas, se preguntaron «¿cuántas veces hemos acelerado nuestro paso de camino a casa? ¿Cuántas veces hemos mirado hacia atrás? ¿Cuántas veces nos hemos asustado cuando hemos notado a un hombre detrás? ¿Y cuántas veces te nos hemos sentido incómodas cuando hemos pasado al lado a un grupo de hombres en la oscuridad? ¿Cuántas veces hemos llevado las llaves en la mano, y cuántas veces hemos cerrado la puerta de un golpe al entrar en el portal? ¿Cuántas veces hemos esperado las unas a las otras para no ir solas a casa? ¿Cuántas veces hemos pensado dos veces sobre qué camino coger?». Asimismo, subrayaron que «las mujeres tenemos que soportar numerosos y variados ataques y agresiones, pero no nos vamos a empequeñecer. Juntas somos fuertes».

«Hoy queremos denunciar toda violencia y agresión sexista -prosiguieron-. Pero al mismo tiempo queremos enfatizar el empoderamiento y la autodefensa feminista. No queremos vivir con miedo. Y no viviremos asustadas. Sin embargo, no podemos ignorar situaciones como estas. Vivimos situaciones de peligro y de violencia por el mero hecho de ser mujer. Pero ante estas situaciones, nos protegeremos, nos fortaleceremos y nos cuidaremos las unas de las otras. ¡Ningún ataque sin respuesta! ¡Ante las agresiones sexistas, autodefensa feminista!», concluyeron

El Ayuntamiento de Zumaia, por su parte, condenó «firmemente» la agresión sexista a las mujeres y expresó su apoyo y solidaridad a las agredidas. Asimismo, quiere dejar claro que, «no tolerará ninguna agresión machista y que corresponde a los y las representantes municipales denunciar ese tipo de hechos, situarlos en su contexto y cara al futuro trazar las líneas de trabajo para evitar en la medida de lo posible otras agresiones».