Jared Chavarría, Rubén Arredondo y Jesús Manevy, en el polideportivo de Sestao. ZUMAIA CUBAN BOXING

Zumaia

Medalla de oro y de plata para Zumaia Cuban Boxing en el Torneo Open Bizkaia

Sara Utrera

Zumaia.

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:36

Dos púgiles Zumaia Cuban Boxing han participado este fin de semana en el Torneo Open Bizkaia. El torneo, organizado por la Federación Vizcaína de Boxeo, ha reunido a boxeadores de todo Euskadi y del estado los días 17, 18 y 19 en el polideportivo Benedicta de Sestao.

Jared Chavarría consiguió la medalla de oro en 63 kilos Júnior, mientras que Jesús Magnevy se hizo con la medalla de plata en 60 kilos élite. «Ambos boxeadores hicieron muy buenos combates y nos hemos llevado dos valiosas medallas. Enhorabuena a los dos, hemos hecho un gran trabajo y seguimos sumando», ha expresado Rubén Arredondo, entrenador y responsable de l club Zumaia Cuban Boxing.

