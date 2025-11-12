Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un momento del espectáculo.

Zumaia

Mañana finalizará el plazo para reservar plaza de autobús para acudir a 'The Fairy Queen' en el Kursaal

S. U.

ZUMAIA.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:47

En el marco del programa Kursaal Eskura, Kursaal Eszena ha puesto a disposición un servicio gratuito de autobús para acudir a ver el espectáculo de danza y música en vivo 'The fairy Queen' el próximo 19 de noviembre, miércoles, a las 19.30 horas en Donostia.

El autobús saldrá a las 18.10 horas desde la parada de Patxita Etxezarreta, y quien haya adquirido su entrada para el espectáculo (a través de kursaal.eus) y quiera hacer uso de este servicio gratuito deberá inscribirse previamente. El plazo para reservar plaza finaliza mañana, día 14. Las personas interesadas deberán apuntarse llamando al 944.861056 o escribiendo a alondegia@zumaia.eus.

'The fairy Queen' es una versión de 'La reina de las hadas', la obra basada en Shakespeare que destaca en el repertorio de uno de los mayores compositores de todos los tiempos. En el espectáculo participarán la orquesta Les Arts Florissants y la compañía de danza Compagnie Käfig, bajo la dirección musical de Paul Agnew y la dirección coreográfica y escénica de Mourad Merzouki.

