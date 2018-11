Malen Etxea inaugura su sede

Tras 15 años de su fundación, la asociación de mujeres inmigrantes Malen Etxea inauguró el domingo su sede en Zumaia. Según explicó Jessica Guzmán, presidenta de la organización, el local ofrecerá servicio de asesoramiento a aquellas trabajadoras de hogar y de cuidados. «También es para aquellas personas que quieren contratar a empleadas de hogar o para cuidados. Se trabajará por conseguir un contrato digno y de calidad para las chicas. También será un lugar de encuentro para la comunidad, tanto para extranjeras como para locales. Todas las personas están invitadas a venir a tomarse un café o a leer un libro», explicó.

«Estamos muy contentas porque nunca habíamos tenido una sede. Antes utilizábamos la habitación de una compañera como oficina y esta sede la hemos adecuado entre todas», recordó Guzmán.

La sede de Malen Etxea también promoverá las acciones que la asociación fomenta desde su constitución. Tales como ser una comunidad auto-financiera, cooperativa de trabajo de cuidados, formación y diferentes talleres.

El local de la organización se quedó pequeño para acoger la inauguración. La apertura contó con la actuación de la bertsolari Maddi Gallastegi y con la presencia del alcalde de Zumaia Oier Korta; los concejales de EH Bildu Alex Oliden y Miren Galfarsoro y varias representantes del Foro de Igualdad y del Movimiento Feminista de Zumaia, entre otros. Durante la presentación tanto Jessica Guzmán como Silvia Carrizo, una de las socias fundadoras de Malen Etxea, quisieron agradecer «a todas las amigas, compañeras e instituciones que nos han acompañado en este acto».

La organización aprovechó para agradecer a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago. La asociación encargada en gestionar el albergue de peregrinos de Zumaia hizo entrega al Ayuntamiento del 30% del dinero recaudado de la voluntad de los peregrinos con el objeto de destinarlo a fines sociales y las de Malen Etxea fueron una de las asociaciones que recibieron ese donativo. También agradecieron la ayuda a Intermon Oxfam por la ayuda recibida para la sede.

El local de Malen Etxea está situado en el número 14 de la calle Basadi. «Atenderemos a gente de la comarca. De momento, una compañera estará al cargo de la oficina. Pero nuestra intención es tener un horario de mañana y de tarde y yo estaré los fines de semana». Para pedir cita previa: contacto@malenetxea.org o 653.729117.

Albergue

En 2003, siete compañeras fundaron la Asociación de mujeres Inmigrantes Malen Etxea. Una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es la defensa de los derechos de las mujeres y en particular el de las mujeres inmigrantes, así como impulsar su acogida e integración de éstas. En 2012, la parroquia de Zestoa les cedió un edificio para el funcionamiento de la Casa Albergue, donde acogen a mujeres con un perfil concreto: no entran mujeres con hijos o que tengan patologías asociadas a alcoholismo, depresión, toxicomanía, o violencia de genero. «Son mujeres que la única dificultad que tienen es no poder pagarse un techo digno. Tenemos tres habitaciones y albergamos a mujeres que están en situaciones vulnerables, que acaban de llegar o se han quedado sin trabajo».