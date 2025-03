Malen Etxea elabora un informe sobre la vejez de las mujeres migrantes

Sara Utrera zumaia. Sábado, 29 de marzo 2025, 20:42 Comenta Compartir

Hoy, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y los Cuidados, es una fecha que resalta la importancia de reconocer y valorar el trabajo de millones de mujeres que, a menudo en la sombra, trabajan por el bienestar de familias y comunidades.

La organización Malen Etxea ha elaborado este año el informe titulado 'Emakume migratzaileen zahartzea Gipuzkoan' (El envejecimiento de las mujeres migrantes en Gipuzkoa), con el que pretende reflejar y denunciar la precariedad en la que viven esas mujeres migradas trabajadoras de hogar mayores de 55 años.

El proyecto busca contar con una herramienta cualitativa que permita dar visibilidad a la realidad que viven las mujeres migrantes mayores en Gipuzkoa, y al mismo tiempo contribuir a diseñar las estrategias de afrontamiento de las mujeres para superar las situaciones detectadas, que permita ajustar la agenda de Incidencia Política de Malen Etxea para este sector. Asimismo, busca aportar elementos que puedan ser atendidos en el diseño de políticas públicas en intervención social, ya que se trata de atender las demandas de un grupo social que emerge en Gipuzkoa como consecuencia de los flujos migratorios del siglo XXI.

El objetivo de la investigación realizada es conocer, desde un enfoque de derechos humanos e inter seccional, la situación por la que atraviesan las mujeres migrantes en edades que van desde los 55 años en adelante, en función de sus proyectos de vida y envejecimiento en Gipuzkoa. El informe presta especial atención en las trabajadoras de hogar y cuidados para dar a conocer las demandas concretas y necesidades propias de esta situación de migración que se cruza con edad, género y precariedad económica y salud, «a efectos de visibilizar las diferentes situaciones que ocurren en nuestro entorno».

Ha sido una organización que ha trabajado por los derechos de las mujeres migrantes trabajadoras en los servicios de hogar y cuidado. «Con el tiempo, hemos crecido y avanzado, y esas mujeres también han avanzado en edad. Ahora nos encontramos ante una fuerte realidad, que es que a las mujeres mayores de 55 y 65 años les está costando mucho mantenerse activas en el mercado laboral porque llevan muchos años de internas, sus cuerpos están rotos, padecen enfermedades crónicas y esto hace que sus cotizaciones se vean afectadas», ha explicado Silvia Carrizo en nombre de la asociación. «Estas mujeres no tienen una vida laboral de 30 o 35 años, no van a alcalzar a la cotización mínima, con mucha suerte pueden sumar 15 años, pero muy pocas van a llegar a esa cifra. De aquí a cinco o seis años, ese cúmulo de mujeres que llegó al País Vasco a principios de este siglo se va a empezar a jubilar y esto significa que, de una manera, vamos a tener que estar preparadas porque la vuelta a sus países de origen no es una opción en la mayoría de los casos», ha expresado.

Asimismo, ha señalado que casi el 50% de esas mujeres migrantes mayores carecen de vivienda «porque viven donde trabajan, y otras comparten pisos. La realidad es que ganan por debajo del salario mínimo, la mayoría cobra 1.050 euros. Tienen enfermedades musculares y muchas de ellas presentan signos de agotamiento y estrés».

Proceso y desafios

El informe aborda la situación de las mujeres migrantes en Gipuzkoa, centrándose en su proceso de envejecimiento y los desafíos que enfrentan. Se analizan aspectos sociales, económicos y culturales que afectan a este grupo, así como las políticas y recursos para su apoyo. La asociación ha recopilado testimonios y datos que evidencian la necesidad de políticas públicas que aborden las particularidades de este colectivo, que, al llegar a la vejez, se encuentra en una situación de vulnerabilidad que requiere de atención urgente. El informe destaca estas mujeres carecen de redes de apoyo y enfrentan barreras que dificultan su acceso a servicios esenciales. Además, la falta de reconocimiento de su labor y la invisibilidad de su contribución al sistema de cuidados agravan su situación. En este sentido, este 30 de marzo se convierte en una fecha clave para valorar su trabajo, visibilizar sus luchas y reivindicar sus derechos.

Malen Etxea invita a reflexionar con 'Emakume migratzaileen zahartzea Gipuzkoa' y recuerda que el envejecimiento de las mujeres migrantes en Gipuzkoa no es solo un problema individual, sino un desafío colectivo que requiere la atención de todos. Se puede consultar el informe en malenetxea.org.