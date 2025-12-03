Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako'

'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako' eskainiko dute gaur, Euskararen Nazioarteko egunean

19:00etan eskainiko da Aita Mari aretoan. Sarrera doan izango da eta Inge Mendioroz zuzendariarekin solasaldia ere egongo da

Sara Utrera

Sara Utrera

Asteazkena, 3 abendua 2025, 14:08

Comenta

Lurdes Iriondo, ez gara alferrik pasako' dokumentala eskainiko da gaur, Euskararen Nazioarteko Eguna, 19:00etan Aita Mari aretoan. Dokumentalak Lurdes Iriondo (Donostia, 1937-2005) abeslari eta idazlearen bizitza ekarriko du gogora, Inge Mendioroz zuzendariaren eskutik. Euskal kulturaren transmisioan egindako lan eskerga balioan jartzen du filmak. Sarrera doan izango da eta zuzendariarekin solasaldia ere egongo da.

«Garai bateko zuri-beltzezko argazkietan izoztua gelditu den abeslari gaztea. Kapsulatua. Enkuadre baten barruan harrapatua, haren ahotsa diskoetan bezala. Ahaztuta, nonbait, ikuspuntua hautatu egiten dela. Ahaztuta, abeslaria izateaz gain, euskal kulturaren transmisioan ezinbesteko erreferentea ere badela Lurdes Iriondo. Transmisioarentzat haurrak ezinbesteko zirela ulertu zuen eta haientzat idatzi zituen liburuak eta antzerkiak», dio obraren sinopsiak. Bestalde, gaur, herriko ikastetxeetan 2026ko egutegia banatuko zaie HH eta LHko neska-mutilei.

Bihar Kantujira

Bihar, hilak 4, 19:00etan Eusebio Gurrutxaga plazatik hasita, Kantujira izango da, Larraina euskara elkarteak antolatuta.

Abuztuak 8an irten ziren lehen aldiz kalera, Euskal Jai Egunean, Korokoiekin batera, eta orduko arrakasta ikusita, berriz ere animatu dira Kantujiran herriko kaleak alaitzeko. Abestiak prestatzeko: https://kantuan.larraina.eus/

Euskararen Asteko egitaraua abenduak 7an amaituko da 'Barrakudaren altxorra' haurrentzako filmarekin, 17:00etan Aita Marin.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  3. 3 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  4. 4 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  5. 5 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  6. 6 Llega el bulo de los ladrones que se hacen pasar por empleados del INE: «El consejo es no alarmarse y no reenviarlo»
  7. 7

    Dentro del edificio okupado de la polémica
  8. 8 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  9. 9

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  10. 10 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako' eskainiko dute gaur, Euskararen Nazioarteko egunean

&#039;Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako&#039; eskainiko dute gaur, Euskararen Nazioarteko egunean