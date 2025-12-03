'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako' eskainiko dute gaur, Euskararen Nazioarteko egunean
19:00etan eskainiko da Aita Mari aretoan. Sarrera doan izango da eta Inge Mendioroz zuzendariarekin solasaldia ere egongo da
Asteazkena, 3 abendua 2025, 14:08
Lurdes Iriondo, ez gara alferrik pasako' dokumentala eskainiko da gaur, Euskararen Nazioarteko Eguna, 19:00etan Aita Mari aretoan. Dokumentalak Lurdes Iriondo (Donostia, 1937-2005) abeslari eta idazlearen bizitza ekarriko du gogora, Inge Mendioroz zuzendariaren eskutik. Euskal kulturaren transmisioan egindako lan eskerga balioan jartzen du filmak. Sarrera doan izango da eta zuzendariarekin solasaldia ere egongo da.
«Garai bateko zuri-beltzezko argazkietan izoztua gelditu den abeslari gaztea. Kapsulatua. Enkuadre baten barruan harrapatua, haren ahotsa diskoetan bezala. Ahaztuta, nonbait, ikuspuntua hautatu egiten dela. Ahaztuta, abeslaria izateaz gain, euskal kulturaren transmisioan ezinbesteko erreferentea ere badela Lurdes Iriondo. Transmisioarentzat haurrak ezinbesteko zirela ulertu zuen eta haientzat idatzi zituen liburuak eta antzerkiak», dio obraren sinopsiak. Bestalde, gaur, herriko ikastetxeetan 2026ko egutegia banatuko zaie HH eta LHko neska-mutilei.
Bihar Kantujira
Bihar, hilak 4, 19:00etan Eusebio Gurrutxaga plazatik hasita, Kantujira izango da, Larraina euskara elkarteak antolatuta.
Abuztuak 8an irten ziren lehen aldiz kalera, Euskal Jai Egunean, Korokoiekin batera, eta orduko arrakasta ikusita, berriz ere animatu dira Kantujiran herriko kaleak alaitzeko. Abestiak prestatzeko: https://kantuan.larraina.eus/
Euskararen Asteko egitaraua abenduak 7an amaituko da 'Barrakudaren altxorra' haurrentzako filmarekin, 17:00etan Aita Marin.