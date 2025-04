Lucía Lacarra agota las entradas en su retorno al Nationaltheater de Múnich con su propia compañía

S. U. Zumaia. Jueves, 10 de abril 2025, 20:08 Comenta Compartir

La bailarina zumaiarra Lucía Lacarra ha colgado el cartel de 'no hay entradas' en su retorno al Nationaltheater de Múnich -cuyo aforo es de 2.201 localidades-, escenario en el que brilló durante catorce temporadas como estrella del Bayeriches Staatsballett. Se incorporó como bailarina principal del Bayerisches Staatsballett en 2002 y permaneció en la compañía muniquesa hasta 2016, habiendo recibido el título honorífico de 'Bayerische Kämmertanzerin' (Bailarina de Cámara de Baviera) en 2008. En ese periodo, cosechó importantes galardones como el Benois de la Danse, el Premio Nacional de Danza de España o el Gran Premio del Festival Dance Open, además de haber sido designada 'Bailarina de la Década' en el Palacio del Kremlin.

Además, esta especial actuación constituye un hito especial, ya que supone la función número cien de Goldenlac Producciones, plataforma para la creación de espectáculos fundada por Lacarra y por el primer bailarín canadiense Matthew Golding en 2019 y con la que ha estrenado tres producciones: 'Fordlandia', 'In The Still Of The Night' y 'Lost Letters'.

El Nationaltheater de Múnich acoge 'Lost Letters', una producción sobre las cartas enviadas desde el frente con coreografía del primer bailarín Matthew Golding. Lucía Lacarra Ballet, compuesta por diez bailarines y encabezada por Lacarra y Golding, ofrecerá una única función este domingo y las entradas están agotadas.