José Ramon Arizti, el oikiarra que fue confesor del Papa Francisco en Argentina

La iglesia católica ya ha elegido al nuevo Papa: Robert Prevost (Papa León XIV). Durante semanas, hasta conocer el nombre del nuevo Pontífice, se ... han conocido innumerables historias, anécdotas y curiosidades sobre su antecesor, el Papa Francisco. Algunas conocidas, y otras hasta ahora desconocidas. Por ejemplo, pocos sabrán que el confesor de Jorge Mario Bergoglio era de Oikia. Su nombre era José Ramon Arizti y, según recoge el Semanario Católico de Información 'Alfa y Omega', el de Oikia fue el principal impulsor de la cofradía que integró el joven Jorge Mario con 18 años, fue quien «marcó» la vida del argentino y su principal ejemplo de misericordia. Así lo explicó Francisco en el 2014, durante una reunión con sacerdotes en Roma: «Aristi era un confesor famoso en Buenos Aires. Casi todo el clero se confesaba con él».

José Ramón Arizti nació en el caserío Etxeberri de Oikia el 9 de noviembre de 1899; fue un religioso músico, integrante de la vida comunitaria. Fue el sexto de los siete hijos que tuvieron el aizarnazabaldarra José Miguel Arizti y la oikiarra Manuela Josefa Alkorta. Su padre murió cuando era pequeño, por lo que fue criado por su madre y su tío hasta que con tan solo 13 años decidió comenzar sus estudios religiosos en el jovenado de Tolosa (1912).

En el año 1920 fue enviado a Buenos Aires, a la basílica del Santísimo Sacramento. Allí terminaría sus estudios para recibir el Ministerio del Orden Sagrado. El 15 de marzo de 1924, Aristi fue ordenado sacerdote en Villa Devoto y al día siguiente celebró su primera misa. En el altar de San José de la basílica del Santísimo Sacramento, donde trabajó hasta el final de sus días. Durante los años 30 fue el impulsor de la obra del jovenado sacramentino, fundó y dirigió el colegio Eymard, en la región bonaerense de San Martín. También eran frecuentes sus misiones y visitas al barrio de Billinghurst (próximo al colegio).

En 1946, la congregación creó la Vice provincia Andino Platense -integrada por Argentina, Chile y Uruguay- y el padre Aristi fue nombrado Primer Superior en esa jurisdicción Sudamericana. Tres años más tarde, se constituyó la Provincia de la Inmaculada Virgen María, siendo él el Superior Provincial, cargo que desempeñó durante 18 años.

Al terminar su mandato, ejerció múltiples tareas como párroco, donde se destacó en su rol como confesor. El Papa Francisco, cuando era arzobispo en Buenos Aires, recurría a él por momentos para recibir el Sacramento de la Reconciliación. Según la información recogida en 'Aurrera-aurrera! ¡Adelante, adelante!', primer documento biográfico no publicado sobre José Ramon Arizti, el de Oikia impulsó la Adoración Nocturna en la basílica del Santísimo Sacramento de Buenos Aires, en la que en los años 1954 y 1955 pasaba el sábado por la noche rezando y descansando Jorge Mario Bergoglio.

Antes de ser elegido Papa, Bergoglio escribió que Arizti era un confesor muy conocido en la década de los cincuenta: «Arizti fue provincial de su orden, profesor... pero siempre confesor, y siempre había cola en la iglesia del Santísimo Sacramento». Arizti era conocido como un hombre sabio de consejos para obispos, sacerdotes, y las personas religiosas y laicas que acudían a él. «Incluso cuando san Juan Pablo II fue a Buenos Aires y pidió un confesor lo llamaron de la Ninciatura. Era un hombre que te daba el valor para seguir adelante», recoge las palabras del Papa Francisco, que continúa: «Cuando empezaba 'bueno, bueno, está bien' y te animaba, 'adelante, adelante' ¡Qué bueno era!. Y cuando no estaba en el confesionario, llamabas y bajaba, y te perdonaba».

En sus últimos años José Ramón Arizti permaneció como superior de los adoradores nocturnos del Santísimo Sacramento. Falleció durante la noche de pascua del año 1996, mientras se encontraba en su habitación de la casa sacramentina de Buenos Aires a los 96 años, de los cuales 72 había entregado al sacerdocio.

La cruz robada por el Papa

Como confesor de Jorge Mario Bergoglio, Arizti dio apoyo espiritual al recientemente fallecido Papa Francisco. Éste recordaba cuando le llegó la noticia del fallecimiento de Arizti por fax, cuando él ya era vicario general. El fax le llegó a las 23.30 horas, tres horas después de su muerte y justo antes de comenzar la Vigilia Pascual. «Tenía por costumbre ir a comer con los sacerdotes de la residencia, por Pascua y por Navidad y pensé: después de la comida iré allí. Y así lo hice. Entré en la basílica, no había nadie, estaba el ataúd abierto. Dos ancianitas estaban rezando allí el Rosario». Bergoglio, al ver que no tenía ninguna flor, salió a la calle a comprar flores y volvió. Mientras estaba poniendo las flores en el ataúd vio que Arizti tenía el rosario en las manos y cayó en la tentación. «Miré el rosario que tenía en la mano y enseguida me vino a la mente ese ladrón que todos tenemos dentro, ¿no? Y mientras arreglaba las flores agarré la cruz del rosario y con un poco de fuerza la arranqué. Y en ese momento lo miré y le dije: «Dame la mitad de tu misericordia». Sentí una cosa fuerte que me dio el valor de hacer esto y de hacer esa oración». Arizti partió sin crucifijo, pero el Papa Francisco lo llevó siempre con él. «Las camisas del Papa no tienen bolsillos, pero yo siempre llevo aquí una bolsa de tela pequeña, y desde ese día hasta hoy, esa cruz está conmigo. Y cuando me surge un mal pensamiento contra alguna persona, la mano me viene aquí, siempre. Y siento la gracia, siento que me hace bien. Cuánto bien hace el ejemplo de un sacerdote misericordioso, de un sacerdote que se acerca a las heridas...», recordó el Papa Francisco en 2014.

La iglesia de Buenos Aires recuerda al Padre Arizti «por su espíritu de oración y caridad, por su ministerio en acompañar jóvenes vocacionados para distintas diócesis, la guía espiritual y confesiones. A fines del 2021, la Delegación para la Causa de Canonizaciónde la Arquidiócesis de Buenos Aires aprobó el inicio de la Causa del Padre José Arizti, S.S.S.