Jose Luis Oiarzabal presenta el libro 'Giros, vueltas y mundos'

Sara Utrera ZUMAIA. Sábado, 12 de abril 2025, 20:25 Comenta Compartir

La sala Oxford de la casa de la cultura Alondegia quedó pequeña el jueves para la presentación del libro 'Giros, vueltas y mundos' de Jose Luis Oiarzaba 'Lelu'. El zumaiarra ha viajado alrededor de 86 países y en su libro cuenta los desafíos, retos y anécdotas de los viajes realizados en los primeros siete años de su vida como nómada.

El acto de presentación contó con música a cargo de Salda DJ, y con Ander Hormazuri pintando en directo mientras que Ielu explicaba al público algunos de los detalles del libro.

La editorial NPQ fue quien se puso en contacto con el zumaiarra para que contara sus aventuras en un libro. Y así lo hizo. 'Giros, vueltas y mundos' acumula las experiencias vividas en sus viajes. «Estoy preparado. Hora de saltar al vacío. Mi corazón bombea sangre con vigor. Corpore sano. La curiosidad se abre camino contra corriente. Por fin hablo inglés decentemente. Entrenado en el arte de dar, recibir y compartir. Me doy cuenta de que puedo ser quien quiera ser. Miedos a un lado, pero me acompañan. Decisión tomada. En marcha. No es el mejor destino para una primera vez. Pero siempre supe que Jamaica sería el primero», adelanta la sinopsis.

«Viajo solo. Es de la mejor manera para conocerse a uno mismo, es el mejor tesoro», expresó durante la presentación. 'Ielu' viaja por lo general haciendo autostop, con una mochila sobre la espalda y durmiendo en su tienda de campaña. «La primera experiencia es muy importante. La mía fue a Jamaica. Desde entonces he cambiado mucho mi forma de viajar, me dejo llevar».

En el libro recoge cómo confía en los lugareños y en su hospitalidad. «Me gusta probar cosas nuevas, conocer diferentes culturas, a las personas y su idioma. Suelo dormir en la tienda de campaña, en jardines o parques. A veces también en la casa de algún lugareño que me ha ofrecido su hospitalidad», señaló. También ha trabajado a cambio de alojamiento y comida. «Son las cosas más caras de un viaje, pero hay páginas en Internet los que puedes encontrar ofertas temporales a cambio de alojamiento o algo de dinero», explicó Oiarzabal.

Durante la presentación de 'Giros, vueltas y mundos' contó algunas anécdotas de sus viajes, también confesó algunos miedos y malas experiencias que le ha tocado vivir, de las que confesó que «forman parte de la experiencia».