'Jesusen Bihotza' de Julio Behobide está siendo restaurada durante la exposición Rakel Nacenta trabaja en la escultura 'Jesusen Bihotza' y en el busto de Bixente Tximo. / SARA UTRERA Rakel Nacenta es la encargada de las labores de conservación y restauración de la obra SARA UTRERA ZUMAIA. Domingo, 15 septiembre 2019, 01:10

El pasado 6 de septiembre quedó inaugurada la exposición-homenaje 'Beobide 1891-1969', en la sala Oxford de la casa de la cultura Alondegia. La muestra organizada con motivo del 50 aniversario del fallecimiento del artista, refleja su trayectoria profesional y personal mediante sus trabajos y diferentes documentos.

Entre las esculturas que se encuentran en la sala hay una que llama en especial la atención: 'Jesusen Bihotza', un busto sobre pedestal, de media figura, realizada en madera policromada. Al igual que en la mayoría de los trabajos del artista, tiene unas proporciones reales y las facciones muy marcadas, mide 50 centímetros de ancho por 50 cm de fondo y 75cm de alto. Se trata de la imagen sagrada de Cristo cubierto por una túnica roja abierta por donde deja ver su pecho desnudo y su corazón ardiente y, curiosamente, la obra se encuentra sin firmar por el artista. A diferencia de los otros trabajos expuestos, 'Jesusen Bihotza' se encuentra en proceso de restauración durante la exposición.

No se sabe la data exacta de su creación; se cree que la fecha aproximada sea el año 1925, cuando el escultor tenía 34 años. Llevaba dos años afincado ya en Zumaia, después de haber estudiado numerosas escuelas y artistas, y visitado diferentes museos y ciudades; cuando pone en marcha todos los conocimientos adquiridos y se fortalece como artista en su estudio Kresala.

Rakel Nacenta es quien se está encargando de los trabajos de limpieza y restauración de la escultura in situ. Según ha explicado la restauradora, esta obra fue donada por el propio Beobide y estuvo durante muchos años en el salón de plenos del Ayuntamiento; después ha estado ubicada en el palacio Foronda. «En Foronda se ha conservado en buenas condiciones, sin los insectos xilófagos. Simplemente tenía polvo y una rotura producida por un golpe en el hombro y el dedo y la mano caída», ha explicado.

Tras analizar el tratado, Nacenta comenzó con las labores de restauración en mayo y actualmente trabaja por las mañanas en la sala. «Es muy interesante el hecho de que la gente pueda ver el proceso», ha señalado. «De momento lleva dos capas de limpieza y otras dos de consolidación, ahora voy a por el tercero. Donde faltaba policromía he puesto estuco; he marcado con líneas blancas la limpieza para que la gente pueda seguir también las diferentes fases, los siguientes pasos serán seguir limpiando, estucar lo que falta, reintegrar la policromía y proteger la obra. En cuanto al color, hay que llegar a un tono que sea natural, sin buscar los extremos», ha explicado Rakel Nacenta.

'Jesusen Bihotza' recibió un golpe en el hombro derecho, por lo que se tuvo que desmontar y consolidar la madera en esa zona. «Ha recibido dos capas de consolidación, de menos a más, ahora está en la tercera capa hasta que quede firme».

Durante el mes de junio la restauradora se centró en el metal ubicado en la parte inferior del busto, en la base de color verde. Una placa de metal elaborada con la técnica de damasquinado y en la que se puede leer la frase '¡Ez nazu maite!' (no me quieres). Esta pieza no está firmada, pero en ella se puede observar la influencia de Zuloaga, debido a la gran amistad que les unía a Ignacio y a Julio, además de la influencia de Placido Zuloaga, padre de Ignacio, que fue considerado como máximo representante del arte del damasquinado. «La limpié por delante y por detrás; no se veía nada de lo que estaba escrito ni los motivos decorativos. No está firmada por lo que no se sabe a qué escuela lo encargaron. Hay una carga muy emotiva en el mensaje de la placa. Dice que no le quiere, pero ¿quién no le quiere? No se sabe a quién se refiere».

Carga emotiva

El rostro de la imagen de Cristo, al igual que el mensaje del metal, tiene una gran carga emotiva. Las esculturas de Beobide son de tendencia naturalista: figuras representadas con cuerpos fuertes y miradas llenas de vida. Cada obra es diferente, la nariz, las manos, el vello, todo es diferente. «Hay similitudes en el arco de las cejas y en los ojos; el iris los esculpía hacia dentro o simplemente lo quitaba. La expresión de la cara es muy emotiva», explica Nacenta. Por otro lado, el color negro le da profundidad a la obra.

En cuanto al simbolismo de la obra, Jesús se encuentra señalando su corazón en llamas. En el arte, el corazón representa la presencia divina y la compasión, contiene la sangre vital. En este caso, el corazón está en llamas y abierto porque tiene una herida. El corazón que sangra simboliza la penitencia y el corazón en llamas el fervor, la devoción religiosa.

Además de la escultura 'Jesusen Bihotza', antes de la apertura de la muestra Rakel Nacenta recibió el encargo de limpiar y proteger tres tallas para la exposición. Los bustos de Arritxu Oliden (1954), Ezkurdia (1932) y Bixente Tximo (1944), al cual también ha tenido que consolidar la base.