El jardín imaginario de Josean Legorburu se expone en la sala Oxford

La exposición 'Ametsen lorategia' (o Jardín imaginario) del artista Josean Legorburu (Zarautz, 1952) ya se puede visitar en la sala Oxford. La muestra presenta ... una serie de sus pinturas y tubos totémicos que, en palabras del crítico de arte Fernando Golvano, «invita a los espectadores a recorrer un atlas moderno de paisajes y jardines, en los que se celebra sobre todo el acto de pintar».

Según Legorburu, en su larga trayectoria ¡¡ como pintor ha habido diferentes etapas, algunas más figurativas y otras más abstractas. En la sala Oxford de la casa de cultura Alondegia se puede disfrutar de una muestra de algunas de esas diferentes etapas, obras que han marcado la experimentación pictórica de cinco décadas de este artista zarauztarra, en las que siempre ha apostado por el color y por su vinculación con la naturaleza. «Siempre me ha gustado la naturaleza y el color. Es con lo que realmente siento y vivo», ha señalado.

En cuanto a la inspiración, el artista ha explicado que ésta le surge trabajando. «Después se van creando las sensaciones con lo que tengo dentro, con aquello que he vivido o me ha gustado».

Los paisajes que pinta desde la experiencia de lugares específicos, de entornos cotidianos como Oikia -donde tiene su espacio creativo- o de viajes. Mediante un libre juego de su imaginación creadora, y con la experiencia de otros paisajes y el legado de otros artistas modernos, se imbrican en su práctica pictórica para crear un inventario de paisajes. Legorburu ofrece a las y los visitantes un estanque con flores, un rio entre árboles, un jardín o un bosque, entre otros paisajes que se visten con la luz que se asoma por las grandes ventanas de la sala Oxford.

Las piezas llaman la atención por el gran despliegue de color que en microcampos, casi monocromos, componen el paisaje. En las obras que muestra en Zumaia destacan las gamas del verde, las variantes del azul, amarillo, fucsia, rojo o naranja, entre otros. «En alguno incluso he exagerado», ha confesado el artista. «A la hora de crear este cuadro (justo a la derecha de la puerta de entrada de la sala) me he inspirado en la colorida Colombia. Todo es exageradamente colorista». En 'Recuerdos de Colombia' prevalecen los colores chillones y ácidos. Otra obra, en cambio, ha sido creada a través del borrado y difuminación de las capas de pintura que ya existían en la obra. «Es raro, pero a la vez poético», ha destacado.

Tubos cilíndricos

En la exposición, además, tiene la colaboración de su hija Edith Legorburu en la customización de algunos de los tubos totémicos con la incorporación de elementos vegetales preservados de atractivos colores. El artista también cuenta para sus obras con la colaboración, desde hace más de una década, de su hermana Marijo Legorburu en los soportes sobre aluminio Dibord en la realización de la serie Marinas (2025), en formato digital.

Según la historiadora de arte María José Aranzasti, el arte de José Antonio Legorburu tiene también la influencia de la Naturaleza en donde discurre su vida diaria y cotidiana: en Oikia. «Sus obras pictóricas, sus paisajes exóticos, exuberantes y edénicos surgen de ella y plasman diferentes emociones sensoriales y musicales que nos susurran vientos suaves y aromas sutiles. Sus pinturas se convierten así en imágenes esenciales para seguir transitando por su trayectoria pictórica y vital, que es la de pintar y seguir caminando por ese universo tan singular de Legorburu que constituye este 'Ametsen lorategia», ha explicado Aranzasti.

La exposición podrá ser visitada, hasta el 6 de julio en el siguiente horario: de lunes a viernes de 18.30 a 20.30, y fines de semana y festivos de 12.30 a 14.00 y de 18.30 a 20.30 horas.