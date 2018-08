Itxas-Gain, Asturiaseko sprint Txapelketan

Itxas-Gaineko kadeteak eta infantilak sprint modalitateko Espainiako txapelketan hartu dute parte, pasa den asteburuan, Trasonan (Astuariasen). «Dominarik lortu ez badute ere, final batzuetara heldu dira. Datorren urtera begira, infantil mailako gaztetxoek esperientzia lortu dute», adierazi dute klubetik. Taldekideek astebetez kanpin batean elkarrekin bizitzeko aukera izan dute, gainera.

Hauek izan dira lortutako emaitzak. Infantil mailan, k2-1000n: Haritz Aizpurua eta Peio Gonzalez 48. izan ziren eta Jon Ander Lazkano eta Julen Albizu 49. Emakumezkoetan, berriz, Ane Zalla eta Josefa Molina 10. izan ziren, finala jokatzeko sailkatuz, eta Irene Albizu eta Eider Azpitarte 28. K4-1000n: Jon Ander Lazkano, Julen Albizu, Haritz Aizpurua eta Peio Gonzalez 19. izan ziren; Ane Zalla, Josefa Molina, Irene Albizu eta Eider Azpitarte bederatzigarren sailkatu ziren (finala A).

Kadete mailan, K1-1000n, Unai Ilundain 22. izan zen (C finala) eta Alex Lazkano 34. Unai Ilundain eta Alex Lazkano K2-1000ko finala jokatu zuten 16. sailkatu eta gero. K2-500 lasterketan, Sara Rezola eta Leire Sanchez 26. izan ziren (C finala), Itziar Carmona eta Izaro Etxabe 27. (C finala). Sara Rezola, Leire Sanchez, Itziar Carmona eta Izaro Etxaberen K4an 8. izan ziren 500 metroko lasteketan (A finala). Klubetan 36. postuan sailkatu zen Itxas Gain.