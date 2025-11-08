Inaugurada la exposición 'Iñaki Olazabal bidean'

Sara Utrera zumaia. Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Iñaki Olazabal Eceiza, andoaindarra que residía en Zumaia, falleció en mayo a los 65 años de edad. Fue considerado uno de los artistas de la generación postGaur y destacó por el uso del zinc estañado. La Asociación de escultores y escultoras de Euskal Herria, Eskuahaldunak, ha querido recordar y homenajear al artista mediante la exposición 'Iñaki Olazabal bidean', en la que han participado 40 artistas y la cual reúne dos piezas del propio Olazabal y una variedad de obras de varios compañeros de profesión.

La muestra fue inaugurada el viernes por la tarde en la sala Oxford, y contó con la presencia de su viuda, Aitziber Zubeldia, compañeros, representantes municipales y amigos del artista del zink. «Esta exposición es una iniciativa impulsada principalmente por Eskuahaldunak y de algunos otros artistas de la zona. Hemos querido rendir un pequeño homenaje a uno de los representantes de la escultura vasca. Iñaki ha sido un representante genuino de la siguiente generación de la denominada 'Gran generación' (grupo Gaur), de un grupo que ha sido un poco olvidado y silenciado», explicó el artista multidisciplinar y presidente de Eskuahaldunak, Guillermo Olmo.

'Zinka', en recuerdo a Olazabal

'Iñaki Olazabal bidean' estará en la sala Oxford de la casa de cultura Alondegia hasta el 23 de noviembre y podrá ser visitada en el siguiente horario: de lunes a viernes de 18.00 a 20.00, y los fines de semana y festivos de 12.30 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas. La exposición cuenta, además, con 'Zinka', una obra de grandes dimensiones realizada en zinc por los artistas José Luis Gonzalez Pazos y Ana Herranz en homenaje a Olazabal, y que estará instalada durante este mes en el exterior de la sala, en Saregile plaza.

Iñaki Olazabal ha recogido en su obra su legado, incorporando formas y volúmenes reconocibles que entroncan con el imaginario colectivo que como pueblo tenemos y los artistas moldean con su obra. «Lo ha hecho profundizando aún más en estas señas de identidad, pero sin perder la perspectiva del momento actual que vivimos, renovando y actualizando la escultura vasca», explicaron desde Euskuahaldunak. Mediante la obra 'Zinka' han querido rendir homenaje al artista y a sus obras. Se trata de una pieza de grandes dimensiones que replica la esencia y la técnica de las obras de Olazabal. «Hemos querido recordarle con esta pieza, pero en lugar de copiar su estilo por completo, hemos intentado introducir nuevos toques como el aumentando del tamaño, por ejemplo. Iñaki usaba formas bastante rectas y nosotros le hemos añadido la curva», explicó la escultora Ana Herranz en la inauguración.

El acto de apertura también contó con el zumaiarra Ismael Manterola, profesor de Historia del Arte, comisario y crítico de arte. «Fue en 1989 cuando Zumaia conoció las obras de Iñaki; desde que llegó he seguido su trabajo», señaló. Manterola recordó que conoció a Olazabal y su trabajo en la década de los 90, cuando el artista llegó a Zumaia. Asimismo, realizó un repaso sobre su formación, su paso por Alemania y su recorrido.

Aunque Iñaki Olazabal estudió para ser electricista, en 1983 comenzó su trayectoria artística, formando parte del Taller de Sorabilla en Andoain, bajo la dirección del artista Xabier Laka. Tras haber participado en varios cursos en Arteleku, cursó estudios en Kunstakademie Düsseldorf en Alemania. Desde entonces no paró de realizar proyectos escultóricos, como los conjuntos de 7 piezas en el Río Oria o 'Elkarrizketa' del parque Gernika de Zumaia. Expuso en salas como en la Galeria Kur, en Koldo Mitxelena, en la sala KUBO del Kursaal en Donostia o en numerosos espacios privados en Alemania y en Francia. Algunas de sus obras forman parte de colecciones en Artium, Alemania, Francia y Suiza. También en Zumaia, en la Fundación Ignacio Zuloaga en Santiago Etxea.