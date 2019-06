Iñaki Ostolaza será el alcalde de la primera corporación formada por 17 ediles Los diecisiete ediles del nuevo Ayuntamiento posaron juntos al finalizar la sesión plenaria. La candidatura presentada por EH Bildu fue la más votada en el Pleno celebrado ayer para constituir la nueva corporación municipal SARA UTRERA ZUMAIA Domingo, 16 junio 2019, 00:20

. Iñaki Ostolaza fue proclamado ayer nuevo alcalde de Zumaia. El cabeza de lista de EH Bildu fue investido como nuevo alcalde en el pleno celebrado para constituir la corporación de la legislatura 2019-2023, y que tuvo lugar en el salón del ayuntamiento. Un pleno especial, ya que por primera vez en Zumaia la corporación municipal estará formada por 17 concejales.

La sesión plenaria comenzó a las 11.00 de la mañana y transcurrió con total normalidad y con la sala hasta arriba de antiguos concejales del Ayuntamiento, simpatizantes de los tres partidos políticos, familiares y amigos que acompañaron en el acto a los 17 ediles.

Alcalde EH Bildu Iñaki Ostolaza Concejales EH Bildu Arritxu Iribar Alex Oliden Maider Alberdi Asier Arakistain Marina Bidasoro Jose Mari Azkue Maddi Aldalur Arantxa Gajate PNV Oier Korta Marikruz Álvarez Aitziber Odriozola Kristina Vicente Gotzon Enbil Ainhoa Illarramendi Iker Mardaras PSE Arritxu Marañón

Una vez constituida la Mesa de Edad con los dos concejales de mayor y menor edad, Alex Oliden (EH Bildu) y Maider Alberdi (EH Bildu), respectivamente, se pasó al reparto de credenciales y a la aceptación de la Constitución por parte de cada miembro de la nueva corporación municipal: EH Bildu nueve concejales, EAJ-PNV siete y PSE-EE uno. Los concejales de EH Bildu dieron su palabra bajo «una ley no aceptada por este pueblo», mientras que los de EAJ-PNV prometieron por imperativo legal.

Iñaki Ostolaza Alcalde de Zumaia (EH Bildu) «Nos enfrentaremos a grandes retos. Nuestro objetivo será trabajar con todos y para todos» «Tenemos que unir nuestras fuerzas en la Zumaia que no se ve, en los que viven en la precariedad» Oier Korta Concejal de EAJ-PNV «Seguiremos trabajando por y para Zumaia y los zumaiarras desde el lugar que nos corresponde»

Después se pasó a la votación para la elección del nuevo alcalde entre los candidatos de las listas de EH Bildu, encabezada por Ostolaza, y la de EAJ-PNV, encabezada por Oier Korta; la concejala del PSE-EE Arritxu Marañón no presentó candidatura a la alcaldía. La lista de EH Bildu fue la más votada en las elecciones municipales, celebradas el pasado 26 de mayo, consiguiendo la mayoría absoluta con 2.627 votos, por lo que todo indicaba que la coalición recuperaría la Alcaldía de Zumaia cuatro años después. Y así ha sido, Iñaki Ostolaza recibió nueve votos en la votación para la elección del nuevo alcalde. Oier Korta recibió siete; hubo un voto en blanco.

Agradecimientos

Tanto Arritxu Marañón (PSE-EE) como Oier Korta (EAJ-PNV) felicitaron al nuevo alcalde. «Me gustaría agradecer a todos los zumaiarras que confiaron en nuestro partido con su voto y a las personas que me han acompañado en el gobierno durante los últimos cuatro años», expresó el concejal Oier Korta, y añadió: «También quiero agradecer y dar la bienvenida a las y los nuevos concejales que formarán parte de esta nueva corporación municipal y, sobre todo, quiero dar las gracias a las personas que se han incorporado a nuestro partido por haber decidido dar este paso. Hasta ahora hemos trabajado por y para Zumaia y los zumaiarras, y nos comprometemos a seguir trabajando en los próximos cuatro años, desde el lugar que nos corresponde, con ese mismo objetivo».

Por último, el desde ahora alcalde de Zumaia, Iñaki Ostolaza, quiso agradecer a los zumaiarras que han mostrado su confianza por la formación abertzale en los comicios. «El Ayuntamiento no se ha formado solo con los votos que hemos recibido nosotros, también con los que han votado a los otros partidos que tienen representación. Por eso, nuestro objetivo será trabajar con todos y para todos», explicó. Ostolaza señaló que, en esta legislatura se enfrentarán a «grandes retos» en ámbitos como la cultura, el deporte, urbanismo o vivienda. «Pero también tenemos que unir nuestras fuerzas en la Zumaia que no se ve, en las y los vecinos que viven en la precariedad, en las personas que no llegan a fin de mes o en las que a menudo no pueden encender la calefacción en invierno porque no tienen el suficiente dinero para pagarla. Debemos hacer un esfuerzo especial entre todos y todas».

Asimismo, el alcalde de Zumaia quiso rendir homenaje a los concejales y al alcalde que han estado durante los últimos cuatro años y a los que han estado en anteriores legislaturas. «Es un compromiso muy importante que hay que poner en valor», expresó. «También quiero dar las gracias a todas esas personas que tenemos detrás, a los militantes que trabajan por y para Zumaia, porque que estemos hoy aquí también es gracias a estas personas. Por último, quiero agradecer a mi madre, Garbiñe Esna Uranga, porque es quien me ha enseñado qué es la militancia y me ha inculcado el compromiso por el pueblo y por Euskal Herria», finalizó Iñaki Ostolaza tras tomar posesión de su nuevo cargo.