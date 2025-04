Iñaki Oreja expone 'Ehundura eta koloreen sinfonia' en casa

Sara Utrera zumaia. Sábado, 5 de abril 2025, 20:14 Comenta Compartir

Iñaki Oreja ha inaugurado esta semana la exposición 'Ehundura eta koloreen sinfonia' en la sala Oxford de la casa de la cultura Alondegia. No es la primera vez que Oreja muestra sus obras en la sala Oxford. En octubre de 2021 expuso con la pintora retratista Garbiñe Arrieta, y en agosto de 2023 con el alicantino Juan Carlos Rodríguez. Sin embargo, esta es la primera ocasión que expone individualmente en la sala de exposiciones de su pueblo natal. «Estoy muy ilusionado por mostrar mi trabajo en solitario», ha expresado.

Para esta ocasión ha presentado 32 pinturas de diferentes dimensiones y tres esculturas en cartón piedra pintada; estas últimas se pueden ver colocadas en las tres ventanas, desde el exterior del edificio. «Son maniquís restaurados y pintados. Las tres piezas se complementan entre sí, son una continuación», ha explicado el artista. Las obras seleccionadas son trabajos realizados entre los años 2021 y 2025.

La pintura de Iñaki Oreja está dentro de la corriente expresionismo abstracto intuitivo. Comenzó a pintar en óleo a finales del 2019 en el taller de pintura de Ander Hormazuri –el que fuera su profesor de pintura ha sido, precisamente, el encargado de montar la muestra junto a Oreja–. Durante la pandemia, en marzo de 2020, empezó a realizar sus obras en acrílico.

Para las pinturas acrílicas expuestas en la sala, el zumaiarra ha trabajado con espátula o con diferentes utensilios que le sirven como herramienta. «Todas las obras las he trabajado con regletas rígidas, elásticas o de madera... que hacen su función de espátula, pues no las hay tan grandes. No las he encontrado en ningún lugar», ha señalado.

En sus trabajos predominan tonalidades intensas y contrastadas, con una fuerte presencia del negro, blanco, crema, amarillo, verde o naranja, y la mezcla de ellos. La energía del color se entrelaza con la textura de la espátula, aportando movimiento y expresividad. Según ha explicado el artista, su obra se caracteriza por el uso de colores con contrastes y vibrantes, «que refuerzan el movimiento y la energía de cada composición». Y con la presencia de texturas y degradados aporta profundidad e intensidad a la paleta.

'Ehundura eta koloreen sinfonia' podrá ser visitada hasta el día 21 de lunes a viernes, de 18.00 a 20.00, y los fines de semana y festivos, de 12.30 a 14.00 y de 18.00 a 20.00. Las personas interesadas en seguir disfrutando de su trabajo pueden hacerlo visitando su estudio (IG art studio), situado en Harategi Kalea, 17 o en su Instagram 'inakioreja'.

Más citas

Tras su paso por la sala Oxford, Iñaki Oreja seguirá mostrando sus trabajos. Del 25 de abril al 25 de junio expondrá 'Capricho, colores y texturas' en el J7D Decoración de Donostia (calle Miguel Imaz, 6) Además, el zumaiarra se encuentra participando este mes, junto a otros pintores nacionales e internacionales, en el evento virtual y presencial 'Oriente Mon Amour' de la galería Moon Art de Muccia (Marcas, Italia); el evento está organizado por el curador de arte Luigi Lai y comisariado por la propia galería italiana.

Por otro lado, dos de las obras del artista han sido expuestas recientemente en la VIII. Feria Internacional de Arte Contemporáneo Art Fair 3f de Luxemburgo.