Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'Elkarrizketa' de Iñaki Olazabal, un conjunto escultórico de siete piezas que dialogan entre sí, en el parque Gernika. S. Utrera

Zumaia

'Iñaki Olazabal bidean', la exposición para homenajear al artista del zink, se abre este viernes

Amigos y compañeros de profesión estarán presentes con una obra titulada 'Zinka' «para recordarle y agradecerle lo que ha aportado a la escultura vasca»

Sara Utrera

Sara Utrera

Zumaia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:34

Comenta

El escultor Iñaki Olazabal Eceiza, andoaindarra que residía en Zumaia, falleció en mayo a los 65 años. Considerado uno de los artistas de la ... generación postGaur, destacó por el uso del zinc estañado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  3. 3 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  4. 4

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  5. 5 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
  6. 6

    Una arrasatearra con esclerosis múltiple gana la batalla a Vueling, que no le dejaba subir al avión con el triciclo eléctrico
  7. 7 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  8. 8 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  9. 9 La nao San Juan vuelve a la vida
  10. 10 El profesor de la EHU Carlos Martínez Gorriarán denuncia pintadas contra su persona en el campus de San Sebastián: «La bestia engorda»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Iñaki Olazabal bidean', la exposición para homenajear al artista del zink, se abre este viernes

&#039;Iñaki Olazabal bidean&#039;, la exposición para homenajear al artista del zink, se abre este viernes