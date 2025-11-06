'Iñaki Olazabal bidean', la exposición para homenajear al artista del zink, se abre este viernes

El escultor Iñaki Olazabal Eceiza, andoaindarra que residía en Zumaia, falleció en mayo a los 65 años. Considerado uno de los artistas de la ... generación postGaur, destacó por el uso del zinc estañado.

En sus obras predominaba el color gris, aunque en algunos elementos geométricos también incorporaba algo de color. Entre sus creaciones, el más conocido para los zumaiarras es, sin duda, es 'Elkarrizketa', un conjunto escultórico de siete piezas que dialogan entre sí y que fue instalado en 2010 en el parque Gernika.

La Asociación de escultores y escultoras de Euskal Herria, Eskuahaldunak, ha querido hacerle un homenaje mediante la realización de la exposición 'Iñaki Olazabal bidean'.

La exposición se abrirá este viernes en la sala Oxford de Alondegia durante este mes de y podrá ser visitada hasta el 23 de noviembre, domingo. Amigos y compañeros de profesión estarán esta tarde presentes con una obra, «para recordarle y agradecerle lo que ha aportado a la escultura vasca».

'Zinka', en recuerdo a Olazabal

«Iñaki, perteneciente a la siguiente generación de los grandes escultores del Grupo Gaur, ha recogido en su obra su legado, incorporando formas y volúmenes reconocibles que entroncan con el imaginario colectivo que como pueblo tenemos y los artistas moldeamos con nuestra obra, lo ha hecho profundizando aún más en estas señas de identidad, pero sin perder la perspectiva del momento actual que vivimos, renovando y actualizando la escultura vasca», han explicado desde Euskuahaldunak.

'Zinka', una obra de grandes dimensiones realizada en zinc por los artistas José Luis Gonzalez Pazos y Ana Herranz en homenaje al artista, será instalada en el exterior de la exposición. La inauguración se realizará hoy viernes, a partir de las 19.00 horas.

La muestra 'Iñaki Olazabal bidean' estará en la sala Oxford de la casa de cultura Alondegia hasta el 23 de noviembre y podrá ser visitada en el siguiente horario: de lunes a viernes de 18.00 a 20.00, y los fines de semana y festivos de 12.30 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 hors.