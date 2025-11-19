Hoy se proyecta el cortometraje de de Anaís Córdova-Páez 'Después del patriarcado'

S. U. Zumaia. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

Organizado por la asociación Malen Etxea, dentro del programa del Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, hoy se proyectará 'Después del patriarcado', cortometraje de ciencia ficción feminista dirigido por Anaís Córdova-Páez. La proyección será a las 18.30, en Emakumeon* Etxea en castellano.

Anaís Córdova-Páez es realizadora e investigadora desde una perspectiva de género, su trabajo incluye campañas nacionales y regionales para la prevención del feminicidio, a favor de los derechos sexuales y reproductivos y contra la violencia de género. Reflexiona sobre las relaciones entre política, ecología, género y las imágenes en movimiento en el contexto de la era digital. En su práctica, sitúa el cuidado como eje fundamental para cuestionar las formas tradicionales de crear, producir y mostrar cine. Ha desarrollado proyectos junto a artistas y colectivos del sur global.