Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Zumaia

Hoy se proyecta el cortometraje de de Anaís Córdova-Páez 'Después del patriarcado'

S. U.

Zumaia.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

Organizado por la asociación Malen Etxea, dentro del programa del Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, hoy se proyectará 'Después del patriarcado', cortometraje de ciencia ficción feminista dirigido por Anaís Córdova-Páez. La proyección será a las 18.30, en Emakumeon* Etxea en castellano.

Anaís Córdova-Páez es realizadora e investigadora desde una perspectiva de género, su trabajo incluye campañas nacionales y regionales para la prevención del feminicidio, a favor de los derechos sexuales y reproductivos y contra la violencia de género. Reflexiona sobre las relaciones entre política, ecología, género y las imágenes en movimiento en el contexto de la era digital. En su práctica, sitúa el cuidado como eje fundamental para cuestionar las formas tradicionales de crear, producir y mostrar cine. Ha desarrollado proyectos junto a artistas y colectivos del sur global.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  5. 5 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición
  6. 6 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  7. 7 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  8. 8

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  9. 9 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  10. 10

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hoy se proyecta el cortometraje de de Anaís Córdova-Páez 'Después del patriarcado'