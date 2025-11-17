Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'Go!azen 12.0' telesailaren aktoreak. EITB

Zumaia

'Go!azen 12.0' kontzertuen bi emanaldi izango dira Aita Marin

Otsailaren 8an eskainiko dira, 17:00etan eta 19:00etan. Sarrerak abenduaren 4an jarriko dira salgai

S.U.

zumaia.

Astelehena, 17 azaroa 2025, 20:03

Comenta

'Go!azen'-ek, gazteen artean arrakasta handia duen Euskal Telebistako telesailak, hamabi urte bete ditu. Eta, aurten ere, Zumaiara itzuliko da 'Go!azen 12 kontzertuak' aurkeztera: telesaileko aktoreak Aita Mari aretoko oholtzara igoko dira abestera, dantzatzera eta telesailaren alderdi dibertigarriak kontatzera.

Telesailaren denboraldi berriaren estreinaldiaren ondoren, Zumaiako gaztetxoek euren aktore gustukoenak ikusteko aukera izango dute Aita Marin 2026ko otsailaren 8an (igandea). Bi saio izango dira, lehenengoa 17:00etan eta bigarrena 19:00etan.

Kultura sailetik aurreratu dutenez, sarrerak abenduaren 4an jarriko dituzte salgai, 10:00etan, www.sarrerakzumaia.eus webgunearen bidez, 10,60 euroan. Pertsona bakoitzak gehienez lau sarrera erosi ahal izango ditu.

«Maitanek ideia zoragarri bat garatu du aurten: Basakabi bigarren aukeren udalekua bilakatu du. Kontua da Garaziri ez diola bere planen berri eman eta Basakabi arazoak dituzten gaztez bete da. Hemendik aurrera udara zaila biziko dute Garazik eta Maitanek Basakabin. Etorri diren gazte berriek iskanbilak sortuko dituzte eta, gainera, Kuxkuxero izeneko pertsona batek, ikasle guztien inguruko informazioa zabalduko du sare sozialetan. Maitasuna, anaien arteko gorrotoa, mendekua eta, jakina, abesti berri ugari!», aurreratzen dute.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  4. 4 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  5. 5 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  6. 6 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  7. 7 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  8. 8

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  9. 9 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  10. 10

    Osakidetza adquiere 6.000 vacunas extra para el herpes zóster

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Go!azen 12.0' kontzertuen bi emanaldi izango dira Aita Marin

&#039;Go!azen 12.0&#039; kontzertuen bi emanaldi izango dira Aita Marin