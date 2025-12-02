El Geoparque de la Costa Vasca y Mendietxe Museoa se unen para celebrar el Día Internacional de las Montañas

En 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de diciembre Día Internacional de las Montañas con el objetivo de destacar la ... importancia y la grandeza de estas formaciones naturales. Como cada año, el Geoparque se suma a la iniciativa y, en colaboración con Mendietxe Museoa, ha organizado un acto especial para 13 de diciembre (sábado). Para iniciar esta primera colaboración entre ambas instituciones, se ha organizado un coloquio en Zumaia y, posteriormente, se podrá realizar una visita guiada al Museo Mendietxe, situado en Azpeitia.

Este Día Mundial de las Montañas 2025, con el título «Los glaciares son importantes para el agua, la comida y los medios de vida en las montañas y en las regiones río abajo», destaca el papel fundamental que desempeñan las regiones montañosas como depósitos de agua del mundo y aboga por medidas inmediatas para evitar la desaparición de sus glaciares. Bajo el título, 'Glaciares y montañas'. El alpinista Alex Txikon y el geólogo Asier Hilario hablarán sobre cómo ha cambiado el alpinismo con el cambio climático desde sus respectivos puntos de vista. La cita será el día 13, a las 11.00 horas, en el teatro Aita Mari.

Tras el coloquio, las personas que se hayan inscrito previamente podrán tomar el autobús para dirigirse a Azpeitia a conocer Mendietxe Museoa y disfrutar allí de una visita guiada. Podrán conocer de primera mano los entresijos del proyecto y la colección que guarda Alex Txikon. Quienes deseen realizar esta visita guiada al museo y desplazarse en autobús hasta el lugar deberán abonar 10 euros e inscribirse en la Oficina de Turismo de Zumaia o en el siguiente enlace: labur.eus/mendiak2025.