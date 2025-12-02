Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartel de la jornada organizada con motivo del Día Internacional de las Montaña.
Zumaia

El Geoparque de la Costa Vasca y Mendietxe Museoa se unen para celebrar el Día Internacional de las Montañas

El alpinista Alex Txikon y el geólogo Asier Hilario ofrecerán un coloquio en Zumaia el día 13, tras el que se realizará una visita a Mendietxe Museoa de Azpeitia

Sara Utrera

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:00

Comenta

En 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de diciembre Día Internacional de las Montañas con el objetivo de destacar la ... importancia y la grandeza de estas formaciones naturales. Como cada año, el Geoparque se suma a la iniciativa y, en colaboración con Mendietxe Museoa, ha organizado un acto especial para 13 de diciembre (sábado). Para iniciar esta primera colaboración entre ambas instituciones, se ha organizado un coloquio en Zumaia y, posteriormente, se podrá realizar una visita guiada al Museo Mendietxe, situado en Azpeitia.

