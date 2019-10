GKN firma un protocolo para combatir el acoso sexual Empleados y empleadas de GKN Driveline Zumaia frente al díptico del protocolo. / GKN EL DIARIO VASCO ZUMAIA. Sábado, 5 octubre 2019, 01:02

GKN Driveline de Zumaia ha firmado un protocolo para combatir el acoso sexual y por razón de sexo, para seguir así r»eflejando el compromiso de la empresa contra la violencia machista».

«Aquí nos hemos solidarizado con las víctimas, aquí hemos denunciado las consecuencias más graves del machismo, y aquí hemos ido adquiriendo conciencia de que entre todas y todos, tenemos que terminar con esta lacra», explicó Iñigo Zaldua, presidente del Comité de Igualdad de GKN, durante la presentación del protocolo.

Con la firma de este documento, la empresa zumaiarra ha pasado de lo simbólico a lo concreto. «Y hoy es posible firmar este protocolo gracias al camino recorrido entre todas y todos y gracias a la empresa que con su voluntad inequívoca de erradicar cualquier situación de acoso por un lado», expresó Zaldua. Asimismo, agradeció el compromiso de las agentes confidenciales, que son las personas que utilizarán esta nueva herramienta, este nuevo protocolo, para combatir y prevenir la violencia de género. «Sin su compromiso y sin su implicación, este papel no tiene sentido», subrayó.

Con esta nueva medida, GKN Driveline Zumaia reitera proporcionar un ambiente de trabajo libre de acoso sexual, por lo que cualquier forma de expresión del mismo está prohibida y no será tolerada en las instalaciones de la planta de fabricación zumaiarra o en cualquiera de sus divisiones o filiales.

Para garantizar este compromiso, y fruto de un proceso participativo de reflexión y discusión al interior del grupo de trabajo de la Comisión de Igualdad de la empresa, ha surgido la necesidad de contar con personal capacitado en el abordaje de las acciones preventivas y de actuación en casos de acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral. Así, la empresa ha procedido a la formación y preparación de tres agentes confidenciales dentro de la Comisión de Igualdad, las cuales regularán, por medio del protocolo, la respuesta a las posibles problemáticas de acoso sexual y por razón de sexo que se den en GKN Driveline Zumaia.

«Queremos creer que en nuestra organización no se dan situaciones de acoso, pero las estadísticas y los números fríos nos dicen que es más probable que sí que existan. Si es así, o si algún día lo fuese, no dudéis en contactar con las agentes confidenciales. Esto no es un formalismo, esto no es cumplir expediente, esto es prevención», añadió Zaldua.