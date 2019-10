Fernando Mardones llena con la muestra 'Formak' la sala Oxford hasta el día 13 Fernando Mardones, la semana pasada antes de la apertura. / S.U. SARA UTRERA ZUMAIA. Viernes, 4 octubre 2019, 00:39

La sala Oxford acoge, hasta el 13 de octubre, la exposición 'Formak' (Shapes) de Fernando Mardones, artista visual y docente de la Facultad de Bellas Artes de Leioa. La muestra cuenta con un total de 46 obras creadas principalmente sobre papel, todas ellas realizadas en los últimos cinco años por el artista bilbaíno.

La mayor parte de ellas están pintadas sobre soportes de papel, principalmente con la técnica del pastel graso aplicado por frottage desde matrices originales de madera, salvo en tres de ellas. La primera, es una pieza que está colgada conformando el tríptico en hache de la pared central. Se trata del soporte de madera grabado con partículas abrasivas y a presión e impreso por serigrafía. La técnica utilizada para este trabajo es la de la Fotoxilografía a través de un nuevo proceso de creación de imágenes. «Es la técnica realizada para mi tesis doctoral, creada a partir del proceso abrasivo. Consiste en los dibujos que previamente se han depositado sobre la madera, que se graban o se tallan a través de proceso de chorreo con corindón en grano seco y a presión. De esa manera, vas trabajando el positivo de la imagen dejándola a relieve, y lo negativo queda en hueco. Además, el dibujo superficial de la madera lo incorpora como forma. Es decir, el soporte se hace presente», ha explicado Mardones.

Las otras dos obras están colgadas en la pared derecha: la de formato cuadrado 100x100 está pintada con pastel graso sobre nylon y la otra, de formato 114x146 está pintada con oleo en barra sobre lienzo.

En cuanto a los otros 43 cuadros, creados sobre pastel graso aplicado por frottage desde matrices de madera originales, dotan de expresividad cromática y textural al gesto del trazo, provocan distintas sensaciones táctiles y motoras. «Es una técnica utilizada para dar efecto de volumen y otro interés a la obra. Es decir, a la vez que pinto, creo texturas y eso añade un punto más de interés a la obra», explica, para añadir que «no tienen un significado específico. Me gusta ver el impacto que crea en el público. Contemplar el sentido que tiene para mí y el que tiene para los demás ese trabajo, que no siempre coincide. Sobre todo, en pinturas que no tienen un carácter realista».

Fernando Mardones ha participado en más de 90 exposiciones colectivas y en 23 exposiciones personales, tanto a nivel nacional como internacional. Entre los premios recibidos destacan el Premio-Adquisición de obra 'Vitoria-Arte-Gasteiz. Plástica Contemporánea' (1996); IIº Premi Arts Andorra. Cercle de les Arts i de les Lletres. Gravat. Canillo - Andorra y el primer premio en la modalidad de 'Otras Técnicas', VII Bienal de Artes Plásticas en Vitoria-Gasteiz (1986).

La exposición del artista se podrá visitar en la sala Oxford todos los días, de 18.00 a 20.00, y los fines de semana de 12.30 a 14.00 y de 18.00 a 20.00.