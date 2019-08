Espectáculos de danza, esta tarde en Odieta S.U. ZUMAIA. Sábado, 10 agosto 2019, 00:11

Hoy, con motivo del 35º Festival de Música de Zumaia, se ofrecerán dos espectáculos de danza, a las 20.00 en Odieta. Por un lado, se podrá disfrutar del espectáculo 'Block', de la compañía Amaia Elizaran, que ganó la segunda convocatoria de ayudas de la plataforma Karrikan. Partiendo de la danza contemporánea como lenguaje de comunicación, el proyecto tiene un punto de partida especifico: el cuerpo. 'Block', se compone de dos mujeres que se relacionan mediante el cuerpo generando fuerzas opuestas y de bloqueo entre ellas, con el objetivo e construir un lenguaje propio basado en esas resistencias.

Por otro lado, también se podrá disfrutar de 'Out of the blue', a cargo del grupo LaRutan y dirigido por María Andres. Se trata de una pieza de danza contemporánea de calle que «nace de la necesidad de disfrutar del placer de bailar libremente, de moverse, de desconectar, de romper la rutina».