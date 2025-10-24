Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estado en que quedó la casa Santa Luzia tras el incendio del miércoles. Sara Utrera
El fuego devora un caserío en Zumaia

«Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»

La casa Santa Luzia, propiedad de los Zuloaga, se incendió el miércoles y su actual propietario, nieto del pintor eibarrés, lamenta que los okupas que vivían en ella «no cumplieron su palabra»

Sara Utrera

Sara Utrera

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La casa Santa Luzia de Zumaia, propiedad de los Zuloaga, se incendió el miércoles por la tarde y el fuego acabó con una ... historia de solidaridad que se remontaba a hace más de un siglo. Cuando el pintor eibarrés Ignacio Zuloaga compró los terrenos en 1914, permitió que una familia de baserritarras y sus descendientes vivieran allí durante décadas sin cobrarles nada a cambio. La casa quedó deshabitada en 1987 y, hace aproximadamente una década, unos primeros okupas entraron en ella y empezaron a residir allí. El actual propietario, Ignacio Suárez Zuloaga, nieto del famoso pintor eibartarra, les permitió vivir allí «porque tenían problemas», pero con el compromiso de que dejarían el caserío cuando se les solicitara. Sin embargo, esos okupas trajeron a otros y, llegado el momento, «no cumplieron su palabra de abandonar la casa». Entonces se produjo el incendio del miércoles y «lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera», lamenta Suárez Zuloaga en declaraciones a este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  3. 3 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  4. 4 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  5. 5

    La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  6. 6 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  7. 7

    Una alerta sanitaria que ya afecta a Navarra amenaza a miles de cabezas de ganado en Gipuzkoa
  8. 8 EH Bildu critica la decisión de la Ertzaintza de revelar el origen de sus detenidos y Abascal saca pecho: «Es una nueva victoria»
  9. 9

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  10. 10

    «Si no respetas los códigos de conducta no tienes cabida en este club»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»

«Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»