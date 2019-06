Emotivo homenaje a 'Endañeta' Aurresku de honor y exhibiciones para 'Endañeta'. / S.U. Se presentó el libro que recoge sus vivencias y por la tarde recibió un homenaje en Odieta SARA UTRERA ZUMAIA. Domingo, 2 junio 2019, 00:33

Jose Manuel Aguirre 'Endañeta' (1943) fue el protagonista ayer en Zumaia. Por la mañana se presentó el libro que recoge sus vivencias a lo largo de su carrera profesional. El acto, que estuvo presentado por Jose Angel Sarasola y ambientado por la coral Beheko Plaza, contó con la presencia de un emocionado Jose Manuel Aguirre 'Endañeta'; el autor del libro, Álvaro Bermejo; el fotógrafo Joseba Urretabizkaia; el alcalde, Oier Korta; y el harrijasotzaile Jose Ignacio Saizar.

El libro, escrito por Álvaro Bermejo con la colaboración del Ayuntamiento, forma parte de 'Jentilak', una colección que reúne los libros de personas ya jubiladas que han hecho carrera en el deporte rural o 'Herri kirolak' y que tiene como objetivo dar a conocer y poner en valor sus logros en dicho deporte. «Esta historia comienza con Jorge Oteiza. Fue en su casa como conocí a Joseba Urretabizkaia, veinte años atrás. El año pasado recibí una llamada suya contándome cómo había levantado una editorial, 'Xibarit', entre cuyas colecciones figuraba ésta, centrada en los Herri-Kirolak. Pero el proyecto me fascinó. 'Endañeta', para mí, era una leyenda comparable a las de los Basajaunak y los Jentillak. Conocerle fue todo un descubrimiento, y contar su historia desde su intrahistoria, un verdadero aprendizaje, además de un honor», cuenta Bermejo.

El harrijasotzaile 'Endañeta' se inició en este deporte a escondidas de sus padres, fabricándose sus propias piedras, entrenando de noche, después de dos jornadas de trabajo, como albañil y en su baserri. «Así hasta coronarse, no sólo como campeón de Euskadi, sino como algo muy parecido a un mito viviente. A tanto llegó su leyenda que nadie se media con él sin que les concediera una ventaja. De las veinte apuestas fuertes que marcaron su vida, ganó doce, perdió siete y empató una», destaca el escritor.

Según Bermejo, el mundo de los herri kirolak siempre ha sido «muy hermético». «Fuera de los récords y las marcas, apenas sabemos nada de esos colosos que nivelan piedras de doscientos o trescientos kilos». En su obra, además de narrar su biografía, ahonda en su perfil humano: «tanta grandeza como humildad, tanta sabiduría como entereza. Cada respuesta, parca, medida, una lección de vida».

Anécdotas

El libro también cuenta decenas de anécdotas de su protagonista, que aportan otra lectura en torno a sus desafíos más memorables. Desde su rivalidad juvenil con Urtain II hasta su última apuesta con Ostolaza: «acabó comprando su piedra para romperla a porrazos en medio de la plaza, y comprobar que no llevaba plomo dentro. Pero junto con todo eso, también hablamos de historias que nunca se han contado. Cómo se alimentaba, cómo entrenaba, cómo conoció a la que sería su mujer o cómo se vivían sus desafíos, no ya dentro de la familia, sino entre los dos pueblos que se disputaban su pertenencia: Zumaia y Deba».

En cuanto a logros y hazañas de 'Endañeta', Álvaro Bermejo ha apostado por «el más insólito»: cuando fue convocado para el concurso 'El hombre más fuerte de España', organizado por TVE y presentado por Alfredo Amestoy. «Sólo por ese episodio, ya merecería la pena acercarse a este libro. Cómo me lo va contando 'Endañeta', prueba sobre prueba, apenas con dos monosílabos para cada una, ya es antológico. Yo le voy preguntando: ¿Y quién ganó (en la primera, en la segunda, en la tercera)? Respuesta invariable: «Bah, yo». Hasta que llegamos a la de doblar una barra de hierro. Dejó la solución en suspense y pasó a la escena final: el premio era una cosechadora. Imaginemos el viaje de vuelta desde Madrid hasta Zumaia... al volante de una cosechadora».

Bermejo ha intentado «poner el acento no tanto en lo visible como en lo invisible». De esta manera, el lector se encontrará con un 'Endañeta' público y notorio, y otro 'Endañeta' íntimo y profundo. «Siguiendo a Oteiza, no he hecho otra cosa que esculpir esos bloques monolíticos que él levantaba hasta arrancarle a la piedra su voz callada, su poesía latente, su corazón humano».

Por otro lado, el lector también podrá disfrutar de las fotografías de Joseba Urretabizkaia, que «cuentan» en imágenes exactamente lo mismo que Bermejo «retrata» en prosa. «Hemos alcanzado algo muy parecido a una simbiosis espontánea entre texto e imágenes. Veremos sus momentos cumbre, pero también lo esencial: el otro 'Endañeta', sus manos, su mirada, sus silencios. Una imagen vale más que mil palabras, se suele decir. No es la imagen, es la mirada. La mirada de Joseba vale más que mil palabras», expresa el escritor y periodista donostiarra.

Oier Korta, por su parte, reiteró la importancia del hecho de recoger historias sobre «nuestro deporte y cultura, para mantener viva la tradición vasca». Asimismo, agradeció la labor del escritor de la obra y de todas las personas que han tomado parte de ésta.

La jornada terminó con un homenaje en Odieta, el lugar donde realizó su primera apuesta con 20 años. El evento, que estuvo amenizado por los bertsolaris Sebastián Lizaso y Millan Telleria, contó con la presencia de sus familiares, amigos, y de harri-jasotzailes y aizkolaris profesionales que le han acompañado en su carrera deportiva.