Zumaiako emakumezkoen trainerua, Kontxako Banderaren lehen jardunaldian. LOBO ALTUNA

Zumaia

Emakumezkoen trainerua ohorezko txandan izango da igande honetan Donostian

Telmo Deuneko emakumezkoen trainerua laugarren izan zen Kontxako Banderako lehen jardunaldian

Sara Utrera

Sara Utrera

Zumaia

Astelehena, 8 iraila 2025, 20:54

Zumaiako emakumezkoen trainerua laugarren izan zen pasa den igandean, Kontxako Banderaren lehen jardunaldian. Bigarren txandan lehiatu zen Hibaika, Hondarribia eta Oriorekin batera. Azken hau izan zen azkarrena, bai joaneko luzean eta baita itzulikoan ere, eta Zumaiak, oso estropada txukuna eginda ere, bigarren denborarik onena egin zuen bere txandan.

Oriok 10:39.87ko denbora egin zuen; Zumaia bigarren izan zen lau segundora; Hibaika hirugarren, 17ra; eta Hondarribia laugarren, 18ra.

Lehen txandako eta lehen jardunaldiko markarik onena Arraun Lagunakek egin zuen (10:29.20), Tolosaldea bigarren izan zen, 10 segundora; Donostiarra hirugarren, 24ra, eta Astillero laugarren, 25era.

Arraun Lagunak, Orio, Tolosaldea, Astillero, Donostiarra, Hibaika eta Hondarribia ere Donostian lehiatuko dira

Beraz, ohorezko txandan izango da Zumaia-Delteco igande honetan, Kontxako Banderaren bigarren jardunaldian, Arraun Lagunak, Tolosaldea eta Oriorekin batera. Lehen txandan, aldiz, Astillero, Donostiarra, Hibaika eta Hondarribia lehiatuko dira.

