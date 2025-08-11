Eguzki recuerda que el saneamiento de Oikia sigue pendiente 15 años después

El Diario Vasco zumaia. Lunes, 11 de agosto 2025, 20:45 Comenta Compartir

En Zumaia, bañarse en la ría ha vuelto a estar prohibido recientemente tras los análisis microbiológicos llevados a cabo por el Departamento de Salud. «No estamos hablando en principio de vertidos de origen industrial, sino urbano. Aguas fecales, por decirlo más claro. Y si miramos aguas arriba, ¿cuál es el vertido de aguas fecales más claramente identificado? El de Oikia, tal y como ha señalado el alcalde. ¡Oikia lleva quince años esperando a ser conectado a la red de saneamiento!», han expresado desde el grupo ecologista Eguzki.

Desde Eguzki han explicado la importancia que puede tener el vertido de Okia. «Lo dice la propia agencia URA: ejecutar las obras de saneamiento de Oikia permitiría que el estado ecológico del Urola aguas abajo de este núcleo zumaiarra mejorase «significativamente». En consecuencia, también las aguas de baño serían más saludables». Sin embargo, estas obras acumulan ya quince años de retraso.

El de Oikia era uno de los proyectos incluidos en el Acuerdo Marco para realizar obras de saneamiento en Gipuzkoa que firmaron las instituciones implicadas en 2007. Según aquel acuerdo, las de Oikia deberían haber estado terminadas para 2011. «En 2010 se llegó a redactar un proyecto, pero el Gobierno Vasco, que se había comprometido a financiar las obras al 100%, incumplió el acuerdo. No fue hasta 2019 cuando Gobierno Vasco y Diputación volvieron a sacar el proyecto del cajón. Entonces afirmaron que para 2021 las obras estarían por lo menos empezadas. Pero el proyecto de 2010 había quedado desfasado, por lo que en 2021 no hubo obras, sino la licitación de un nuevo proyecto (1), que fue sometido a exposición pública en 2022. Hasta hoy», subrayan desde el grupo ecologista.

En mayo Eguzki denunció «que el Ayuntamiento de Zumaia no hace lo suficiente para retirar los residuos sólidos que se acumulan en el cauce del Urola y son de su competencia». Asimismo, reiteran que URA-Gobierno Vasco «tiene sus propias responsabilidades en este asunto de la contaminación de los ríos, y el caso de Oikia es un ejemplo clarísimo de ello».

Desde Eguzki recuerdan que el proyecto de 2022, y según explicaciones de la propia agencia URA, permitiría recoger las aguas residuales tanto de Oikia como de la zona baja del barrio, donde hay una importante actividad industrial en el polígono de Xey, y conducirlas a la depuradora de Basusta. «Asimismo, está diseñado para que en el futuro también las aguas residuales de Aizarnazabal, que hoy por hoy van igualmente al río sin tratamiento, puedan derivarse a la depuradora. El presupuesto de licitación de las obras era de 5,4 millones y el plazo de ejecución de 11 meses», concluyen.