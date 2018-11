EAJ-PNV reafirma su confianza en Oier Korta y vuelve a designarlo como candidato a la alcaldía

EAJ-PNV de Zumaia ha elegido al actual alcalde de Zumaia, Oier Korta, como candidato a la reelección. «Las y los alderdikides han tomado esta decisión por unanimidad en la asamblea, reafirmando así su confianza en él», han explicado desde el partido jeltzale. Así, Oier Korta volverá a hacer frente al reto de dirigir el grupo municipal de EAJ-PNV también en la siguiente legislatura.

En palabras de Edurne Egaña, presidenta de EAJ-PNV de Zumaia, «hace cuatro años que depositamos nuestra confianza en Oier y está claro que no nos ha defraudado. Han realizado un trabajo increíble a lo largo de esta legislatura, tanto Oier como su equipo, y sabemos que las y los zumaiarras agradecen ese trabajo. Oier ha sido capaz de dirigir esa ciaboga que había que dar, ya lo dijimos hace cuatro años, es una persona con gran capacidad de trabajo. Ha sacado a Zumaia de la parálisis, ha sido el alcalde todas y todos las y los zumaiarras, con actitud abierta y abierto a toda la ciudadanía. Hace cuatro años pensamos que Oier podía ser la persona idónea para que Zumaia diera la ciaboga que necesitaba y después del trabajo realizado en esta legislatura, estamos seguros de que acertamos». Egaña añadió que «en la próxima legislatura tenemos por delante los retos de futuro y de renovación de Zumaia. Queremos analizar y trabajar lo que es bueno de cara a futuro y dejar a las nuevas generaciones una Zumaia mejor». EAJ-PNV de Zumaia considera para ello a Oier Korta un «candidato inmejorable». «Tiene experiencia y también ideas nuevas; y le tenemos que agradecer el reto que ha asumido. Trabajará con corazón y con cabeza, con experiencia y con ideas renovadas».

Korta, por su parte, ha explicado las razones por las que asume este nuevo reto: «hace cuatro años tomé una decisión que ha marcado mi vida. Hice frente con ilusión y con ganas de trabajar a la responsabilidad que supone este gran honor. Queríamos sacar a Zumaia de la parálisis, queríamos traer nuevos proyectos, para construir la Zumaia del futuro, pero sin dejar de lado los problemas del día a día. Por ello hemos tratado, en todo momento, de llevar a cabo una gestión responsable, dando respuesta a las necesidades del día a día de las y los zumaiarras, pero soñando con una Zumaia del futuro, imaginado proyectos realizables pero llenos de ilusión», señaló. «Hemos realizado algunos de ellos y hemos puesto las bases para algunos otros y queremos seguir haciendo realidad el futuro de Zumaia. En esta legislatura hemos pasado de las palabras a los hechos, hemos trabajado duro y venimos reforzados con la ilusión que nos dan las nuevas oportunidades que tiene por delante esta Zumaia que tanto queremos. «En ese trabajo del día a día he sentido, al igual que las y los surfistas sienten el impulso de la ola, el apoyo de los vecinos de Zumaia. Hace cuatro años asumí la responsabilidad de dar la ciaboga y ahora, tras haberla dado, no me faltan ganas de seguir remando fuerte», señaló.

Para concluir, Egaña y Korta han manifestado que están inmersos en la labor de formar el equipo que tendrá a su lado el candidato. «El trabajo de esta legislatura no lo he realizado solo», ha afirmado Korta. «Hemos basado nuestro quehacer en el trabajo en equipo y, por tanto, es vital formar el grupo que dé continuidad con ilusión y ganas al trabajo realizado. Un equipo capaz de dar respuesta a los retos de futuro de Zumaia», añadió.