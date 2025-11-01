«El deseo es que Geoparkea sea un lugar mejor para vivir y para ello estamos desarrollando estrategias»

El Geoparque de la Costa Vasca nació en 2010. Cinco años después, nuestro territorio fue reconocido como Geoparque Mundial Unesco, un espacio donde la Tierra, ... el mar y las personas se encuentran para contar una historia única. Leire Barriuso, gerente del Geoparque de la Costa Vasca, hace un balance y repasa los hitos de Geoparkea en su decimoquinto aniversario.

–Euskal Kostaldeko Geoparkea ha cumplido 15 años. ¿Cómo definiría el recorrido entre los inicios hasta el día de hoy?

–La figura del Geoparque está siendo un éxito en general, y el caso concreto del Geoparque de la Costa Vasca es un ejemplo de ese éxito. Esto hay que agradecérselo a las personas e instituciones que desde el principio apoyaron la idea del Geoparque cuando aún era una apuesta y no existían muchas certezas. Posteriormente, el proyecto ha aunado el trabajo de mucha gente, cada vez más instituciones lo han apoyado y así hemos llegado a ser lo que somos hoy.

–¿Qué hitos destacaría de estos 15 años?

–En 2010 fue nuestra integración en la Red de Geoparques. En 2014 tuvimos que pasar nuestra primera reválida, que luego hemos ido superando cada cuatro años. Pero, sin lugar a dudas, el hito más importante vino en 2015 con la creación del programa de Geoparques por parte de la Unesco y nuestra integración como tal. Tengo que mencionar también la aprobación de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino de 2022 y 2023 que han sido una importante inyección económica en la ejecución de la estrategia de Geoparkea que nos va a ayudar, entre otras cosas, a mejorar y crear nuevas infraestructuras de interpretación que de otra forma nunca hubiéramos podido hacer frente; y eso nos coloca en otro escenario, más maduro y más consolidado.

–Las visitas y las experiencias que se ofrecen ya no son solo dirigidas para geólogos o expertos. Geoparkea se ha convertido en un referente en educación ambiental, conservación y geoturismo sostenible, y cada vez son más las familias y los centros educativos que participan en las actividades divulgativas. ¿Cómo ha vivido esa evolución?

–De forma natural. Uno de nuestros objetivos es la divulgación y eso lo hemos ido adaptando a la población local, a los visitantes, a las escuelas, a las universidades, etc. Siempre hemos dado mucho valor a figura del guía/educador porque creemos que ofrece un valor añadido a la interpretación y al parecer hemos acertado con la fórmula porque es verdad que nuestra oferta cada vez es mejor valorada y cada vez nos visitan más colectivos y de más lejos.

–Zumaia, Deba y Mutriku han acogido importantes actividades como congresos y reuniones... y acogiendo a cientos geocientíficos. ¿Qué evento destacaría?

–La organización de eventos es parte de nuestro trabajo de sensibilización y de promoción, nos da mucha visibilidad y además nos vincula a disciplinas y valores que queremos transmitir. El comité de coordinación de la Red Europea de 2016 fue muy importante porque nos ayudó a posicionarnos en la dimensión internacional de geoparques, y otros eventos como la Reunión de la Comisión de Patrimonio Geológico de la (SGE) y las Jornadas de Geodiversidad de Euskadi también tuvieron mucha repercusión mediática, al igual que eventos más recientes como el Congreso de Ecoturismo de la Asociación de Ecoturismo de España en 2024.

–Centrándonos en Zumaia. Hace tres años se llevó a cabo la presentación de los 100 lugares del patrimonio geológico de la IUGS, entre los que se encontraba, además, el flysch. ¿Diría que ese ha sido el evento más grande que ha acogido el Geoparque en el municipio?

–Desde luego ha sido el más internacional por lo que conlleva a nivel mediático. 'Los primeros 100' de la IUGS (Unión Internacional de Ciencias de la Tierra) atrajo a participantes de todo el mundo, algunos incluso por primera vez en Europa, y puso al Geoparque de la Costa Vasca –y en este caso a Zumaia– como referente del patrimonio geológico mundial.

–De cara al futuro, ¿cuáles son las metas y proyectos de Geoparkea? ¿Algún deseo?

–El deseo es que Geoparkea sea un lugar mejor para vivir y para ello estamos desarrollando estrategias que buscan el equilibrio entre municipios, entre costa e interior, entre conservación y uso público, entre locales y visitantes... En definitiva, proyectos que tratan el territorio de forma integral con la implicación de los agentes que intervienen en él.