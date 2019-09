EAJ denuncia la supresión del servicio nocturno de policía municipal en el Olarro Eguna

El grupo municipal de EAJ-PNV ha denunciado la «falta de transparencia» en torno a la supresión del servicio nocturno de la policía municipal durante el Olarro Eguna, celebrado el pasado fin de semana.

«El equipo de gobierno no ha informado de ello ni a la ciudadanía ni al resto de partidos representados en el ayuntamiento. Podemos entender, aunque sea lamentable, que no se haya podido dar dicho servicio por razones técnicas, pero no nos parece aceptable que no se haya informado a la ciudadanía sobre ello, ya que, teniendo en cuenta que en los últimos años extendimos dicho servicio a todas las fiestas, creemos que la ciudadanía tenía que haber sido debidamente informada», han explicado desde el partido jeltzale.

Según han señalado los jeltzales, han recibido quejas de la ciudadanía «porque no se ha informado» de la supresión de dicho servicio que venía siendo habitual en fiestas en los últimos años. «La ciudadanía daba por hecho que durante el Olarro Eguna iba a haber servicio nocturno de policía municipal. Nosotros también lo creíamos, ya que no se nos había informado de la supresión de este», han expresado, y han añadido: «nos parece grave que no se informe a la oposición, pero aun más grave que no se ponga a la ciudadanía sobre aviso. Esa falta de transparencia no nos parece aceptable».

Para concluir, desde EAJ-PNV solicitan al equipo de gobierno que sean «más transparentes» en adelante y que mantengan a la ciudadanía «debidamente informada sobre los servicios municipales, ya que los zumaiarras tienen derecho a estar informados y a recibir explicaciones sobre los mismos». Por último, piden al equipo de gobierno que «trabaje para recuperar lo antes posible este servicio beneficioso para la ciudadanía».