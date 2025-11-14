Se cumplen 65 años del trágico golpe de mar que costó la vida a seis escolares en 1960

Se cumplen 65 años del fallecimiento de seis jóvenes arrastrados por el mar. El 15 de noviembre de 1960, varios vecinos y vecinas y grupos ... de escolares se dirigieron al espigón de Zumaia para presenciar la dificultosa salida del barco 'Begoña', la única embarcación que decidió zarpar pese al fuerte oleaje. Cuando el 'Begoña' pasaba por la punta de la bocana, una ola gigante impactó contra el espigón y arrastró al mar a siete niños: Jacinto Agirrezabalaga Arregi (13 años), Pedro Mª García Aristondo 'Sevillano' (15 años), Tomás Mendizabal Etxabe (14 años), Manuel Urbieta Arrizabalaga (14 años), Ignacio Atxega Agirre (15 años), Manuel Martija Manzisidor (13 años) y Domingo Regalado Martín (13 años), el único que pudo ser salvado. Solo aparecieron cinco de los seis cuerpos arrastrados por el golpe de mar.

Varias personas acudieron a la playa de Santiago con intención de ayudar a los pequeños. Juan Carballo fue el primero en lanzarse al agua para rescatarlos, pero una ola lo golpeó contra las rocas, hiriéndose una pierna. También Rudi Holke, hijo del empresario alemán Otto Holke, se arrojó al mar y, tras nadar unos 25 metros, consiguió rescatar a Domingo Regalado, quien fue atendido en la arena por Carballo y por el padre y la esposa de Holke, entre otros. Tristemente, los otros seis niños fallecieron ahogados.

Este sábado se recordará a los seis jóvenes con una misa a las 19.00 horas.

Este trágico suceso de la historia de Zumaia está recogido en el libro de Iñaki Zorita 'Junta de Salvamento Quince de Noviembre', donde se incluyen testimonios de testigos y familiares de las víctimas, la historia de la placa conmemorativa que se colocó un año después en el lugar de los hechos y los bertsos que Ignacio Eizmendi 'Basarri' dedicó tanto al acontecimiento como al heroico Rudi Holke. La obra también recuerda la junta de salvamento que se creó tras el accidente: varios vecinos fundaron la 'Junta de Salvamento 15 de Noviembre', el primer grupo de salvamento organizado del Estado, que posteriormente pasó a integrarse en la Cruz Roja.

Mosaico La Ola y documental

Pocos días después del accidente, Antonio Aparisi, responsable de la Obra Sindical de Formación Profesional, encargó a Vicente Rodilla la obra La ola, situada en Paolbidea desde el 17 de noviembre de 1961.

A partir de 2009, la restauradora Rakel Nacenta realizó diversos trabajos de restauración en el mosaico para reparar los daños provocados por el salitre y el paso del tiempo. Para 2020, coincidiendo con el 60 aniversario del suceso, Nacenta llevó a cabo nuevas intervenciones. Y ese mismo año, el Ayuntamiento instaló junto a la obra una placa conmemorativa como símbolo de la memoria del pueblo de Zumaia, que incluye, además de los nombres de las víctimas, el bertso que 'Basarri' dedicó al trágico acontecimiento.

Por otro lado, hace cinco años el Ayuntamiento estrenó también el documental Azaroak 15, itsasoak utzia, que recoge las entrevistas de Bittor Zubizarreta -compañero de clase de algunos de los jóvenes fallecidos de la Escuela Profesional Virgen de Arritokieta-, así como las de Javier Carballo, Rudy Holke, Jesús Mari Arano, Iñaki Zorita, Natividad Urbieta e Ixiar y Francisca Martija. Todos ellos relatan las vivencias y recuerdos que les dejó aquel suceso. El documental también aborda la creación del grupo de salvamento que surgió tras el trágico accidente.