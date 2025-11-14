Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Familiares, compañeros, profesores y Rudi Holke, en el 33 aniversario del trágico suceso.
Zumaia

Se cumplen 65 años del trágico golpe de mar que costó la vida a seis escolares en 1960

Este sábado, a las 19.00 horas, se oficiará una misa en memoria de los seis jóvenes zumaiarras

Sara Utrera

Sara Utrera

Zumaia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:12

Comenta

Se cumplen 65 años del fallecimiento de seis jóvenes arrastrados por el mar. El 15 de noviembre de 1960, varios vecinos y vecinas y grupos ... de escolares se dirigieron al espigón de Zumaia para presenciar la dificultosa salida del barco 'Begoña', la única embarcación que decidió zarpar pese al fuerte oleaje. Cuando el 'Begoña' pasaba por la punta de la bocana, una ola gigante impactó contra el espigón y arrastró al mar a siete niños: Jacinto Agirrezabalaga Arregi (13 años), Pedro Mª García Aristondo 'Sevillano' (15 años), Tomás Mendizabal Etxabe (14 años), Manuel Urbieta Arrizabalaga (14 años), Ignacio Atxega Agirre (15 años), Manuel Martija Manzisidor (13 años) y Domingo Regalado Martín (13 años), el único que pudo ser salvado. Solo aparecieron cinco de los seis cuerpos arrastrados por el golpe de mar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  4. 4 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  5. 5 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  8. 8 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Se cumplen 65 años del trágico golpe de mar que costó la vida a seis escolares en 1960

Se cumplen 65 años del trágico golpe de mar que costó la vida a seis escolares en 1960