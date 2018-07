Convenio para la construcción de 250 nuevas viviendas en Torreaga El alcalde Oier Korta y la concejala de Hacienda, Marikruz Álvarez, durante la presentación. / SARA UTRERA El acuerdo, que se llevará al pleno del próximo día 26, contempla que 50 de las viviendas serán tasadas y otras 50 de protección oficial SARA UTRERA ZUMAIA. Domingo, 8 julio 2018, 00:17

El equipo de gobierno ha presentado el convenio Torreagaberri, el cual recoge la construcción de 250 nuevas viviendas en la zona de Torreada, 50 de ellas serán protegidas y otras 50 tasadas. Dicho convenio lo llevará a pleno el próximo 26 de julio para su aprobación inicial.

Según señalaron el alcalde de Zumaia, Oier Korta, y la concejala de Hacienda, Marikruz Álvarez, «el camino para lograr cerrar este nuevo convenio ha sido largo». Y es que durante años, Torreaga estuvo ocupado por la fundición del mismo nombre. Siendo esto así, en la legislatura de 2003-2007, el por aquel entonces gobierno municipal de EAJ-PNV, trabajó «para sacar esta actividad contaminante y molesta del núcleo urbano».

Para ello y para que los dueños de la fundición pudieran trasladar su actividad del municipio y construir una nueva empresa, se firmó un acuerdo que dotaba la zona de Torreaga de valor para la edificación. Una vez trasladada la fundición, una UTE compró la zona.

Ligado a la construcción de viviendas, la ley contemplaba que el 20% de las viviendas que se iban a construir en Torreaga debían ser de protección oficial. No obstante, en vez de construirlas en Torreaga, el acuerdo recogió que éstas se trasladaran a la zona Puntanueta, propiedad de Zumaia Lantzen, a cambio de una cantidad concreta de dinero. «Desafortunadamente, antes siquiera de arrancar con el proceso de edificación llegó la crisis económica y la construcción de las viviendas se paralizó».

En el mandato de EH Bildu, el equipo de gobierno renegoció las condiciones del acuerdo. Así pues, teniendo en cuenta que, tras la crisis, la empresa promotora no podía pagar el dinero acordado al Ayuntamiento, ambas partes (Ayuntamiento y promotora) decidieron dejar de lado dicha condición del contrato y en vez de ello, acordaron que, de los 250 viviendas que se preveía construir en Torreaga, el Ayuntamiento recibiera una cantidad concreta de ellas. No obstante, tanto el nuevo acuerdo como la construcción de las viviendas no prosperaron porque, «en el momento más duro de la crisis sólo se ofertaban viviendas libres y obviamente no había ningún tipo de demanda ciudadana hacia este tipo de viviendas», han explicado.

2015-2019: Torreagaberri

Para cuando el equipo de gobierno de EAJ-PNV llegó de nuevo al Ayuntamiento, el entorno de Torreaga llevaba paralizado al menos durante 8 años, por lo que el nuevo gobierno municipal quiso revisar el acuerdo.

«A la hora de renegociar hemos priorizado las necesidades de los vecinos zumaiarras y la demanda que existe actualmente puesto que nuestro principal objetivo es que las viviendas de protección oficial y las tasadas vuelvan a ser una realidad en Zumaia», ha señalado el alcalde. Con este nuevo convenio se ha logrado dotar el acuerdo de un carácter marcadamente social, priorizando la construcción de viviendas de protección oficial y tasadas. «De este modo, hemos dejado atrás el valor económico que el acuerdo ha tenido durante años», ha añadido.

Cinco bloques

Según lo recogido en el convenio Torreagaberri, las 250 viviendas se construirán en Torreaga y estarán distribuidas en cinco bloques; no serán todas libres, tal y como recogía el antiguo acuerdo, sino que 50 serán tasadas y otras 50, de protección oficia. Construcciones Sukia será la encargada de llevar a cabo este proyecto. Además, el Ayuntamiento obtendrá un local de 1500metros cuadrados que tiene previsto destinar a las actividades de las asociaciones de deporte acuático del municipio. Asimismo, la zona de Puntanoeta quedará de nuevo libre.

Para finalizar, Korta ha señalado que el proceso de edificación es un proyecto a largo plazo: «según el calendario enviado por la promotora, está previsto que la construcción de viviendas comience en dos años y medio y la promoción de viviendas de protección oficial será la primera en construirse. De cualquier forma, el primer paso y el más importante ya está dado. Las viviendas tasadas y de protección oficial volverán a ser una realidad en Zumaia», ha concluido.