«La construcción tradicional naval forma parte de nuestra cultura y tenemos que conservarla»

SARA UTRERA Martes, 5 febrero 2019, 00:20

El trazo consiste en la representación en papel de las formas del barco que se quiere construir. Mediante estas líneas o trazos, se recurre a una escala determinada para dibujar las diferentes partes que compondrán el conjunto de armadura del barco. «Diseñamos un barco controlando el volumen. En los planos utilizamos la técnica de la diagonal, que te da la seguridad de que el barco quede como tú quieres. Es curioso, porque esta técnica nació en el País Vasco y después se transmitió en la isla de La Palma gracias a las generaciones de la familia Arozena».

En este curso los alumnos han conocido en detalle el trazo sobre el papel, pero también han puesto en práctica lo aprendido diseñando la maqueta de un medio casco. «Se han dividido en grupos de cuatro personas, y entre otras cosas, han profundizado en las cuadernas, la compensación de los tercios, líneas de aviaje o las líneas de astillas en los planos. Después lo aprendido se reflejará en la maqueta del barco trazado anteriormente», ha explicado Agustín Jordán.

16 personas han tomado parte en el curso 'El secreto del trazo tradicional en el barco'. «Ha sido una experiencia muy buena. Me he encontrado con gente con muchas ganas de aprender y hemos formado un equipo muy bueno», ha expresado el profesor.

Para Beñat Ibaieta, de la asociación Beduola, también ha sido una bonita experiencia. «El curso estaba limitado a doce personas y tuvimos que aumentar el número de plazas. Para nosotros Agustín ha sido un gran descubrimiento, tanto por su forma de enseñar como por su forma de ser». Dada la buena acogida que ha tenido esta iniciativa, desde la asociación ya están pensando en volver a contar con el carpintero para un futuro proyecto. «En estas clases hemos aprendido a diseñar los planos y a hacer una maqueta. Sería interesante poder organizar un curso en un taller y poder construir un barco. Nuestra intención es evolucionar; primero hemos aprendido el trazo, el siguiente paso ha sido completar las plantillas y ahora hacer la maqueta, el siguiente paso será hacer un bote de madera», han señalado.

Según ha explicado Ibaieta, lo interesante de este tipo de iniciativas es contar con personas como Agustín para poder transmitir las técnicas tradicionales de la carpintería de ribera. «Ya no existen los astilleros de ribera y poco a poco estamos perdiendo nuestro patrimonio cultural naval. Hoy en día es muy complicado localizar a antiguos trabajadores de estos sectores porque muchos ya no están y porque no hemos sabido transmitir nuestro patrimonio cultural. Por eso, contar con profesionales como Agustín es muy enriquecedor».

Pasión

Aprendiz del maestro Vicente Dorta, Agustín Jordán trazó y construyó su primer barco a los 17 años y desde entonces ya ha construido una treintena. «En el año 2002 me dieron la oportunidad de impartir un curso de tres meses en Lanzarote. Las plazas eran para 10 personas y se apuntaron 40. Fue ahí donde descubrió su pasión por enseñar y desde entonces ha impartido diferentes cursos y participado en ferias navales. «En 2008 me convencí de que el curso sobre el trazo es necesario para que no se pierda el conocimiento. Cuando era jovencito quería construir mis propios barcos, pero me di cuenta de que mi pasión era enseñar. Me gusta ver cómo mis alumnos tienen curiosidad, aprenden la jerga de la carpintería de ribera, avanzan y ven con diferentes ojos cada parte del barco», ha expresado.

Actualmente se encuentra impartiendo un curso y restaurando el barco 'Margaret' (1937) en Arenys del Mar (Barcelona), junto a varios alumnos y voluntarios. «No se tiene en cuenta el patrimonio marítimo cultural, los barcos se van perdiendo y llegaremos a un punto donde no haya profesionales para poder restaurarlos, por eso es importante formar a gente mediante cursos como los que yo imparto. Habiendo gente interesada no tiene porqué perderse ese conocimiento. Pienso que la carpintería de ribera debe seguir existiendo, aunque sea como afición para mantener el interés por nuestro patrimonio, por nuestra riqueza».

La labor divulgativa de Jordán no se limita solo a su trabajo de restauración en talleres ni a los cursos de formación. Y es que el carpintero de ribera ha plasmado los secretos de su oficio en un libro didáctico titulado como el curso impartido en Zumaia: 'Secretos del trazo tradicional en el barco'. «Mi objetivo es transmitir las ganas y el interés, motivarlos y formar a gente. La construcción tradicional naval forma parte de nuestra cultura y tenemos que conservarla, yo me veo en la obligación de hacerlo porque compartir mi conocimiento me hace feliz», ha concluido Jordán.