La compañía Lucia Lacarra Ballet traerá a Zumaia el espectáculo 'Fordlandia' el 29 de noviembre

La compañía Lucia Lacarra Ballet ofrecerá el espectáculo 'Fordlandia' en Zumaia. La función será el 29 de noviembre, sábado, a las 20.00 horas, ... en el salón de actos de Zumaiena Ikastola. Las entradas se pondrán a la venta el 3 de noviembre.

La presentación del evento se realizó este miércoles en la playa Itzurun y contó con la presencia de la bailarina zumaiarra Lucía Lacarra y su partenaire, el bailarín canadiense Matthew Golding; Isaak Aranberri y Koro Epelde, director general y jefa de estudios de Zumaiena Ikastola, respectivamente; la concejala de cultura Marina Bidasoro y el concejal de Euskera y Deportes Aitor Manterola.

Según ha explicado el director de Zumaiena, la idea de ofrecer la función nació a través de una conversación con la propia Lucía Lacarra. «En Zumaiena Ikastola, estamos inmersos en un proceso de transformación. Tenemos en marcha el proceso de creación de una Cooperativa Integral de Utilidad Pública, en la que la colaboración y el trabajo para con el pueblo son uno de nuestros principales objetivos. En ese camino, como agentes del pueblo, queremos dar un espacio al emprendizaje, fomentando la colaboración entre agentes más allá de la educación. Y, en este sentido, al igual que Lucía Lacarra con su propia compañía de ballet, estamos inmersos en una nueva era», ha señalado Aranberri. Así, como muestra de esta nueva etapa, la sala de actos de Zumaiena Ikastola acogerá el próximo 29 de noviembre, el espectáculo 'Fordlandia'. «Queremos agradecer al Departamento de Cultura del Ayuntamiento y a la asociación de baile Astindu, y, sobre todo a Lucia Lacarra Ballet, por haber aceptado colaborar en organizar este evento», ha agradecido el director de Zumaiena y meimbro de Astindu. Asimismo, ha explicado que durante estos días se están llevando a cabo tareas para adecuar la sala y ofrecer el espectáculo de la mejor manera posible.

Volver a su primer escenario

A lo largo de su carrera profesional, Lacarra ha bailado en los teatros más importantes del mundo y ha sido bailarina principal de las compañías más importantes. Desde que comenzó en la danza, ha tomado diferentes trayectorias y ahora está creando nuevos proyectos en su compañía. Para la bailarina esta será una cita muy especial, ya que volverá al lugar donde comenzó. «Para mí, poder bailar en ese escenario es muy especial y un auténtico placer, ya que es el primer escenario en el que bailé cuando se abrió la academia de baile de Zumaia. Para mí siempre será un lugar especial, porque fue mi primera vez, mi primer escenario, lo he considerado como mi escenario», ha explicado. «Quién sabe, quizá vengan a verme algunas de esas madres que estaban entre el público aquella primera vez».

La bailarina zumaiarra ha destacado que también será especial para su propia compañía, ya que, a pesar de haber bailado muchas veces en grandes teatros como el Bolshoi de Moscú o en el Teatro alla Scala de Milán, Lucía Lacarra solo ha bailado en momentos puntuales en su localidad natal, Zumaia. Esta vez, ofrecerá un espectáculo completo en su pueblo con su propia compañía. «Aunque es difícil hacerlo, estamos trabajando para adaptarlo a la situación», ha señado antes de partir a Almaty (Kazajistán), donde actuará este sábado. Al igual que en los otros grandes teatros, el de Zumaiena también contará con imágenes de Zumaia que acompañarán a la función. Itzurun, el lugar escogido para la presentación, les ha servido de inspiración y de escenario para los trabajos audiovisuales que han acompañado a sus proyectos 'Fordlandia' y 'Lost letters'. «Cuando traje a Matthew a Itzurun por primera vez se enamoró de este lugar, fue en 2019. Viene cada día a pasear y le sirve de inspiración», ha señalado Lacarra. Por lo tanto, no faltarán imágenes de la playa detrás de los bailarines mientras danzan sobre el escenario.

En el espectáculo 'Fordlandia', la pareja de ensueño camina sobre una cuerda floja artística entre la danza y la reflexión cinematográfica. La escena internacional de la danza en un viaje por el laberinto de sus esperanzas. Inspirándose en el encierro vital (durante la pandemia) surgió esta obra de arte de la danza de múltiples capas en la que «cada uno tiene que decidir por sí mismo si debe prestar atención a la realidad o al sueño, al desencanto o la esperanza».

Entradas a partir del día 3

Las entradas se pondrán a la venta el 3 de noviembre, a partir de las 10.00 horas, en la secretaría de Zumaiena Ikastola (de 09.00 a 13.00 y de 14.30 a 17.30) y en la oficina de turismo de Zumaia (lunes cerrado) por 17 euros. Después, en caso de que aún queden entradas, estas se pondrán a la venta en la plataforma online; se informará en caso de que ser así.

«Zumaia es un pueblo donde disfrutar de la cultura y donde vivir la cultura. Tenemos ganas e ilusión de seguir fortaleciendo esa red basadaen la colaboración. Esta actuación se enmarca en esa ilusión y entusiasmo, pero servirá también para homenajear la trayectoria de una hija del pueblo y dar un impulso al trabajo que está realizando», han destacado desde Zumaiena.

La concejala de cultura, Marina Bidasoro, por su parte, ha agradecido a Lucia Lacarra y a Zumaiena «por dar la gran oportunidad a las y los zumaiarras de poder disfrutar de un gran espectáculo de danza como lo es 'Fordlandia'». Asimismo, puso en valor el trabajo de colaboración entre el Ayuntamiento y diferentes agentes del municipio para llevar a cabo diferentes iniciativas y proyectos.