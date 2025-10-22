Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Txetxu Ausín será el primer ponente del ciclo organizado por Erkibe.

Zumaia

Ciclo de conferencias 'La Inteligencia Artificial, un desafío contemporáneo: riesgos y oportunidades', a partir de hoy

Txetxu Ausín, investigador y director del Instituto de Filosofía del CSIC, ofrecerá la charla 'Ética para convivir con la Inteligencia Artificial'

Sara Utrera

zumaia.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:09

Comenta

Con la intención de fomentar el diálogo, la reflexión y la acción en nuestra comunidad, Erkibe Kultur Taldea puso en marcha el pasado otoño una iniciativa para realizar ciclos de charlas sobre temas de actualidad social con la intención de «fomentar el diálogo, la reflexión y la acción en nuestra comunidad».

Este año se llevará a cabo una nueva edición de esta iniciativa para reflexionar sobre los riesgos y las oportunidades de la Inteligencia Artificial. La primera cita será hoy, día 23, y las siguientes serán los días 30 de octubre y 6 de noviembre. Todas las conferencias serán a las 18.30 horas en la sala Oxford de la casa de la cultura Alondegia.

El ciclo 'La Inteligencia Artificial, un desafío contemporáneo: riesgos y oportunidades' con la charla 'Ética para convivir con la Inteligencia Artificial', dirigida por Txetxu Ausín, director del Instituto de Filosofía del CSIC (Grupo de Ética Aplicada, GEA).

La segunda conferencia será 'Inteligencia Artificial: Qué es, para qué sirve y por qué nos afecta. Oportunidades de la Inteligencia Artificial en nuestro día a día', y la ponente será Laura Marron, directora general del Basque Artificial Intelligence Center.

La tercera y última sesión del ciclo de conferencias será 'El uso de la Inteligencia Artificial en las redes sociales: riesgos'. En este caso, la ponente de la sesión será Miren Aguirregomezkorta, especialista de IA aplicada al marketing digital.

