Cerca de 60.000 personas han hecho uso de los tres servicios de barco en verano El Ayuntamiento hace una valoración «positiva» de este verano DV ZUMAIA. Domingo, 7 octubre 2018, 00:52

Como cada año, con el fin del periodo estival, el Ayuntamiento ha recogido y estudiado las experiencias y los datos obtenidos desde junio hasta agosto con el fin de realizar la valoración anual del verano. En lo que respecta a las cifras recogidas, 12.154 personas han participado en las visitas guiadas ofrecidas por el Geoparque, concretamente un 9% más que el pasado año. En cuanto a la oficina de turismo, entre junio y agosto, 20.185 personas han pasado por ella, 42.00 menos que en 2017. En relación con ello, y a pesar de que el número de visitantes que ha pasado por la oficina de turismo ha descendido, en comparación con el pasado año, el Ayuntamiento señala que el flujo turístico ha mantenido una buena cifra.

Y es que, más allá de los datos obtenidos, el Ayuntamiento de Zumaia quiere destacar «el buen ambiente vivido este verano en las calles del municipio. El buen tiempo nos ha acompañado a lo largo del verano y eso se ha dejado notar también en las calles del municipio, las cuales han estado llenas de vida y un formidable ambiente durante todo el periodo estival», han señalado.

Ligado a ello, precisamente, destaca el éxito de los tres servicios de barco del municipio: «entre el barco del Geoparque y los otros dos que van desde Txomin Agirre a la playa de Santiago y al puerto deportivo (Saraunea), se han movido un total de 59.104 personas durante el verano», han comentado desde el Consistorio. Asimismo y en relación a ello, el Consistorio también ha señalado la alta ocupación que ha tenido el parking de Saraunea, el cual «ha estado más concurrido que nunca». No obstante, el servicio de autobús puesto en marcha por primera vez este verano, no ha obtenido el éxito deseado y por tanto, el Ayuntamiento ha señalado que, de cara al año que viene, estudiará si darle continuidad o no.

De cualquier forma, ese ir y venir de personas también se ha dejado notar en el comercio y la hostelería local. Y es que tras consultar a la asociación de comerciantes y diversos hosteleros del municipio, el Ayuntamiento ha señalado que en general se han mantenido los datos obtenidos el pasado año, a pesar de que, en el caso de los alojamientos del municipio, la ocupación ha aumentado un 3.31%; de 12.025 personas en 2017 a 13.045 en 2018. «Estos datos nos dejan ver que cada vez son más las personas que tienen en cuenta Zumaia a la hora de buscar alojamiento y también a la hora de hacer noche aquí, por lo que los consideramos muy positivos», han explicado desde el Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, el Consistorio hace una valoración «positiva» de este verano y señala que de cara al futuro, «seguirá trabajando, como hasta ahora, para fomentar un turismo basado en los valores y recursos identitarios del municipio. Zumaia es un municipio con una gran riqueza, no solo patrimonial, sino también desde el punto de vista del idioma, la cultura, la naturaleza o la gastronomía. Este Ayuntamiento cree ciegamente en dichos valores y por ello, seguirá trabajando como hasta ahora con el fin de reforzar y garantizar todos ellos», han concluido desde el Consistorio.