Hoy se celebra el Día de la Concienciación

Zumaia celebra hoy, por primera vez, el Día de la Concienciación organizado bajo el marco del programa Gazte On. Esta celebración tiene como eje principal la contaminación ocasionada por los residuos y en especial por el plástico, siendo su principal objetivo conocer y visibilizar el daño que ocasiona el exceso de residuos que se genera hoy en día.

El Ayuntamiento ha organizado, junto a diferentes agentes, un programa que recoge actividades para todo el día. Por la mañana se recogerán los residuos acumulados en el entorno de Algorri y los más pequeños podrán conocer el biotopo del Flysch. Antes, a las 10.00, los participantes recibirán la información y las explicaciones necesarias sobre las actividades que se realizarán a lo largo del día.

Después de un pequeño almuerzo, toda la basura recogida se llevará a la Cofradía. A las 13.00 se pondrá a la vista de la ciudadanía con el fin de que todos tomemos conciencia de ello. Asimismo, los jóvenes podrán conocer los distintos tipos de plástico y aquellos que se puedan reutilizar se llevarán a Andoain con el fin de hacer de ellos nuevos objetos. Las primeras 20 personas que se inscriban podrán ver cómo se lleva a cabo dicho proceso.

A partir de las 18.00, se celebrará el acto de concienciación en Aita Mari, a cargo de Bask y Ekorec. En el acto, además de la proyección del documental 'Made in, Made for', se realizará una reflexión en torno al actual problema de residuos y plástico y se darán explicaciones sobre el movimiento Fridays for future Gipuzkoa y sus acciones sociales en contra del cambio climático.