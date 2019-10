Carlos Peña nadará durante 24 horas en Zumaia a favor de la donación de sangre El nadador Carlos Peña, arriba de blanco, junto a representantes del Ayuntamiento, donantes, Itxas-Gain y Taosa. / SARA UTRERA Estará acompañado por los voluntarios de los clubes Itxas-Gain y Taosa SARA UTRERA ZUMAIA. Jueves, 10 octubre 2019, 00:24

El nadador y activista tolosarra Carlos Peña nadará este fin de semana, en aguas de Zumaia, durante 24 horas a favor de la donación de sangre. Peña nadará de espaldas e ininterrumpidamente con un único objetivo: aumentar el número de donantes de sangre. La salida será el sábado a las 13.00 en Talaipe y la llegada está prevista para el domingo a las 13.00 en la Arranpla. Aunque será la única persona que se sumergirá durante 24 horas en el agua, el nadador no estará solo, ya que en este reto solidario lo acompañarán voluntarios del club de piragüismo Itxas-Gain y del club de natación Taosa.

«Queremos señalar que se trata de una iniciativa completamente altruista. No se pedirá dinero ni se pagará por ello, será una campaña para dar visibilidad y aumentar el número de donantes del municipio», explicó la concejala de deportes y periodista Arritxu Iribar en la presentación de la iniciativa, que tuvo lugar el miércoles, en la casa Villa Luz.

De profesión chofer de autobús, Carlos Peña lleva más de 30 años nadando y realizando retos con fines solidarios. «De joven fui atleta de largas distancias, pero debido a una grave lesión tuve que dejarlo. Desde entonces he realizado numerosos retos solidarios a favor de diferentes causas y asociaciones», ha explicó el Peña. Entre sus desafíos destacan la travesía a favor de un juicio justo para Pablo Ibar, la travesía a nado en el Río Ebro por el impulso de la memoria histórica; 24 horas a nado a beneficio de Aspanogi en Orio. «He nadado en el Lago Titikaka, en el río Neretva, en el estrecho de Gibraltar y hasta en el Lago Ness» Con más de 60 retos a sus espaldas, de los cuales once han sido de 24 horas, Carlos Peña volverá a vestirse el buzo este fin de semana en Zumaia, y nuevamente, por una buena causa.

«Darlo todo»

«Este 2019 ha sido un año difícil para mi a causa de una fuerte lesión. Siempre estoy pensando en nuevos desafíos y tenía muchas ganas de realizar uno a favor de la donación de sangre. Me encontré con el grupo de la asociación de donantes de Zumaia en Internet y enseguida me puse en contacto con la asociación de Gipuzkoa para ponernos en marcha. Además, tengo muy bonita relación con el municipio, ya que estuve trabajando aquí durante años, expresó el nadador. Peña confesó estar muy ilusionado con la prueba. «He estado entrenando dos y tres veces al día desde que me dieron el alta para darlo todo este fin de semana», expresó el nadador.

«Fue una sorpresa para nosotros. Tras haberlo hablado con el presidente de Gipuzkoa, nos pusimos en contacto con el patronato de deportes y las asociaciones deportivas Itxas-Gain y Taosa, los cuales han mostrado su generosidad y total disposición para ayudar y facilitar los recursos necesarios», ha confesado Ruben Odriozola, representante de la asociación de donantes de sangre zumaiarra. «Será una campaña bonita que nos ayudará a llegar a más gente, con esta prueba verán que no existen obstáculos ni excusas para poder donar. Durante el fin de semana pondremos una carpa en la rampa para informar y aclarar todas las dudas. Sobre todo, queremos llegar a la gente joven (mayores de 18)».

Durante las 24 horas Carlos Peña estima nadar unos 55 kilómetros, durante esas horas su corazón latirá unas 100.000 veces. «Durante las horas en las que nade Carlos Peña un promedio de 160 personas en Euskadi recibirán una transfusión de sangre. Si no existieran los donantes, muchas de esas personas no se recuperarían e incluso morirían. Su labor es muy importante. El número de donaciones en Euskadi es bastante bueno, pero todos los días se necesita sangre y es importante atraer a nuevos donantes», señaló Sabin Urcelay, presidente de donantes de sangre de Gipuzkoa.

Según explicó Ruben, el promedio actual en Zumaia es de 82 donaciones por sesión. «En los últimos años hemos notado un crecimiento en el número de donaciones. Con la prueba queremos dar un impulso y animar a más personas a hacerlo», señaló. Según los datos recogidos, el pasado año se realizaron un total de 493 donaciones y se captaron 50 nuevos donantes. «Aunque el reto se realice en Zumaia, queremos conseguir este objetivo en toda la comarca y en el territorio. Pronto celebraremos la asamblea anual de donantes de sangre y, además, la prueba coincide con el 55 aniversario de la asociación de donantes de Gipuzkoa y qué mejor manera que celebrarlo que con esta campaña», añadió Urcelay.

Colaboración

Para preparar esta prueba, Peña se ha reunido con los miembros de Itxas-Gain. «Han estudiado las condiciones del mar y el recorrido para las 24 horas». En las horas más concurridas nadará en la ría, en la zona de la rampa y el faro, a vista de la gente. «Si el mar lo permite, iremos a la zona de Santiago y Orrua y por la noche hacia la zona del puente de Oikia», señalaron desde Itxas-Gain. Los piragüistas harán grupos para turnarse y servir de guía y apoyo al nadador, ya que éste nadará de espaldas. Los voluntarios del club de natación Taosa, por su parte, le harán compañía durante las horas más cruciales, como al inicio y al final del reto. «Es un reto muy duro por lo que la compañía es muy importante. La gente tiene que estar fresca, por eso lo que he pedido que sea yo la única persona que esté las 24 horas en la ría, por seguridad», señaló Peña.

Por último, Arritxu Iribar agradeció a Peña la campaña solidaria que llevará a cabo, y a los voluntarios de las asociaciones deportivas por su disposición a colaborar y poner las infraestructuras necesarias para la iniciativa. Asimismo, animó a la ciudadanía a mostrar su apoyo al nadador desde tierra.