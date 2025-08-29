'Campamento garra de Oso', el fin de semana

S. U. zumaia. Viernes, 29 de agosto 2025, 20:43 Comenta Compartir

El cine Aita Mari acoge este fin de semana el estreno de la película 'Campamento Garra de Oso', de Silvia Quer y que cuenta con Anabel Alonso, Edu Soto, Ana Morgade , Elisabet Casanovas, Júlia Raya y Martín Abelló en su elenco.

La película se podrá ver en castellano y en euskera, en el siguiente horario: en castellano, hoy y mañana a las 19.30 y en euskera, mañana a las 17.00 y el lunes a las 19.30.