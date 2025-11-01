El camino peatonal a Santiago se desviará por las obras de Iberdrola

S.U. ZUMAIA. Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:26 Comenta Compartir

Debido a las obras que Iberdrola está realizando en los alrededores de Zubitxiki, el camino para peatones en dirección a Santiago permanecerá cerrado durante aproximadamente tres semanas. Desde el martes, 4, y mientras duren los trabajos, se posibilitará un camino alternativo para peatones y ciclistas, de 2,5 metros de ancho, acondicionado sobre la zona de césped. Cuando finalicen los trabajos se restablecerá el camino original. Las obras de Iberdrola están vinculadas al desarrollo urbanístico de Torreaga. Se está retirando la línea eléctrica de alta tensión que cruza el río Urola y las tres torres que la sostienen. En su lugar, se está instalando una nueva línea subterránea que alimentará el nuevo centro de transformación de Torreaga.