Cambios en el servicio de barco debido a las mareas vivas, hoy y mañana

S.U. ZUMAIA. Lunes, 11 de agosto 2025, 20:45

Las mareas vivas provocarán hoy y mañana cambios en el servicio de baro que se presta durante la época estival. Los cortes se realizarán hoy de 12.00 a 15.00 horas, y mañana, día 13, de 12.30 a 15.30 horas.

Dependiendo del estado de las mareas, estas interrupciones serán más cortas. Los viajes entre Txomin Agirre y la playa de Santiago se mantendrán como de costumbre.