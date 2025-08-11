Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zumaia

Cambios en el servicio de barco debido a las mareas vivas, hoy y mañana

Los viajes entre Txomin Agirre y la playa de Santiago se mantendrán como de costumbre

S.U.

ZUMAIA.

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:45

Las mareas vivas provocarán hoy y mañana cambios en el servicio de baro que se presta durante la época estival. Los cortes se realizarán hoy de 12.00 a 15.00 horas, y mañana, día 13, de 12.30 a 15.30 horas.

Dependiendo del estado de las mareas, estas interrupciones serán más cortas. Los viajes entre Txomin Agirre y la playa de Santiago se mantendrán como de costumbre.

