La calle Arritokieta, cerrada al tráfico hoy por obras en el jardín del Convento

S.U. ZUMAIA. Lunes, 11 de agosto 2025

La calle Arritokieta permanecerá cerrada al tráfico a lo largo de la mañana de hoy martes, entre las 08.00 y las 12.00 horas por las labores de reforma del jardín del Convento.

El Ayuntamiento está reformando el jardín del convento, y por la mañana se colocará hormigón en una de las terrazas del jardín. Desde el Consistorio han informado que en las próximas semanas también se realizarán cortes puntuales de tráfico en la zona para la correcta ejecución de las obras.